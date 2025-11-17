Фигурант скандала с интимными видео полковник Заур Мирзоев вышел на свободу

Полковник Заур Мирзоев, арестованный после того, как были распространены интимные видео, снятые в его служебном кабинете в министерстве, вышел на свободу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, он был освобожден из исправительного учреждения №9, где содержался, некоторое время назад.

Несколько месяцев назад Заур Мирзоев ходатайствовал о замене оставшейся части наказания на условный срок, но суд ему отказал. Сегодня он полностью отбыл назначенный ему срок - три года и три месяца лишения свободы - по обвинениям в превышении должностных полномочий и злоупотреблении влиянием.

Отметим, что З. Мирзоев был помощником начальника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Интимные видео, снятые им в служебном кабинете с несколькими сотрудницами, долгое время были одной из главных тем обсуждений в стране.

