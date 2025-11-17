PKK объявила о выводе сил из района на севере Ирака

В процессе создания Турции без терроризма преодолен еще один критический рубеж - террористическая организация PKK объявила о выводе своих сил из района Зап на севере Ирака.

«На вечер 16 ноября наши силы, создававшие риск столкновений в районе Зап, выведены в другие районы. В текущей ситуации риск конфликта в данном районе полностью устранен», - цитируют турецкие медиа заявление PKK.

Свой шаг PKK охарактеризовала как важный практический вклад в укрепление мирного процесса с Турцией.

На майском конгрессе PKK заявила о самороспуске и разоружении. Террористические силы уже покинули территорию Турции.

Источник: Haberler