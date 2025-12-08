 ХАМАС заявил о готовности сложить оружие | 1news.az | Новости
В мире

ХАМАС заявил о готовности сложить оружие

First News Media09:48 - Сегодня
Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, согласно сложить оружие при ряде условий, в частности, при полном выводе израильских солдат из сектора Газа.

Слова лидера движения в анклаве Халиля аль-Хайи привело агентство AFP.

"(Присутствие. - Ред.) нашего оружия объясняется оккупацией и агрессией. Если оккупация прекратится, это оружие будет передано под контроль государства", - утверждает аль-Хайя.

Как уточнили в его представительстве на запрос агентства AFP, лидер движения настаивает на создании суверенного палестинского государства, которому ХАМАС могло бы передать вооружения в случае вывода израильских военных.

Руководство ХАМАС также готово принять размещение войск ООН, которые будут следить за соблюдением перемирия и охранять границы, добавил аль-Хайя. Таким образом он по сути отклонил дислокацию международных сил для разоружения движения.

До сих пор ХАМАС отказывался сдать оружие, напомнило AFP.

Источник: DW

