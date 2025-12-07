Третье за два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Узбекистане

Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на востоке Узбекистана, сообщает МЧС страны.

"В Наманганской и Ферганской областях в 16:31 (14:31 мск – ред.) произошло землетрясение. Толчки составили около двух-трех баллов. Пострадавших нет", – сказано в сообщении МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в 135 километрах на юго-восток от Ташкента в Папском районе Наманганской области.

Накануне в том же месте были дважды зафиксированы толчки силой до трех баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших также не поступало.

Источник: РИА Новости