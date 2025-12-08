Трамп заявил, что «немного разочарован» Зеленским

В Украине "обожают" последнее предложение США, направленное на достижение мира в войне России против Украины, однако президент страны Владимир Зеленский еще не ознакомился с ним.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на полях вручения премии Центра Кеннеди в Вашингтоне.

"После переговоров на прошлой неделе мы говорили с президентом (РФ Владимиром. - Ред.) Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая президента (Украины Владимира. - Ред.) Зеленского. И, должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал (последнее мирное. - Ред.) предложение, это по состоянию на несколько часов назад", - посетовал Трамп.

"Его люди (президента Украины Владимира Зеленского. - Ред.) обожают это (мирное предложение. - Ред.), но он не прочитал его. Россия согласна с ним. Знаете, Россия предпочла бы получить всю страну, если мы задумаемся над этим. Но полагаю, Россия согласна. Однако я не уверен, что с ним согласен Зеленский", - добавил Трамп, не уточнив, подразумевает ли он под выражением "его люди" делегацию Зеленского или народ Украины.

Источник: DW