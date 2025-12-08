Шансы «Карабаха» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Нынешний сезон Лиги Чемпионов уже ответил нам на вопрос относительно того, как азербайджанский «Карабах» способен противостоять лучшим клубам Европы.

В отличии от прошлого еврокубкового сезона, завершившегося для «Карабаха» своеобразным антирекордом (7 поражений в 8 матчах основного этапа), в нынешнем агдамцы выступают достойно и на равных ведут борьбу в главном клубном турнире Старого света. Это – результат упорной и многолетней работы главного тренера «скакунов» Гурбана Гурбанова. Эйфория всех любителей азербайджанского футбола после домашней ничьей с лондонским «Челси» была немного омрачена гостевым поражением от «Наполи».

Тут можно называть много причин, одной из которых была травма защитника Кевина Медины, после которой оборона не сумела противостоять натиску неаполитанцев, в мыслях которых в этот вечер было лишь одно – не подвести своих болельщиков в пятую годовщину смерти своей легенды аргентинца Диего Марадоны. Остается исходить из нынешней ситуации, ведь история не терпит сослагательных наклонений.

Итог - 7 очков и 19-е место после пяти туров. Во многом, результат, которого мы не могли ожидать до начала турнира. Столько же набрали «Наполи» с «Барселоной». На данный момент эти клубы - прямые конкуренты агдамцев за выход в следующую стадию. Однако, есть конкуренты, находящиеся выше и ниже данной тройки команд в турнирной таблице. Новый регламент, используемый уже второй сезон, предусматривает выход в плей-офф 24 команд из 36 участников. Правда, лишь первые 8 выйдут в 1/8 финала напрямую. Другие 16 участников поведут борьбу в 1/16. И, если, в первой восьмерке агдамцы находились два первых тура, не потеряв очков, то затем спустились в список от 9 до 24 позиции.

Осталось провести 3 матча – против «Аякса», «Айнтрахта» и «Ливерпуля». Эти три коллектива проживают сейчас времена не самые лучшие, что ни в коем случае не делает их слабыми соперниками, ведь это Лига Чемпионов, и тут таких нет изначально. У предстоящего соперника агдамцев – «Аякса» большие проблемы. Клуб не набрал ни одного очка в Лиге Чемпионов. Отразилась эта ситуация и на чемпионате Нидерландов, где амстердамцы, хоть и идут третьими, но отстают от лидирующего ПСВ уже на 14 очков. В ноябре был уволен с поста главного тренера Джон Хейтинга, его обязанности сейчас исполняет Фред Грим. Шансы выйти в плей-офф у команды практически нулевые, но, права хлопнуть при этом дверью никто не отменял. «Карабах» имеет потери. Команде уже не поможет основной игрок Кади, травмированный безнаказанным испанским защитником «Челси» Кукурельей, которого теперь недолюбливают почти все без исключения азербайджанские болельщики. Но, шансы есть всегда, главное, чтобы они чаще возникали у ворот соперника, ведь победа над «Аяксом» позволит агдамцам набрать уже 10 очков. А при определенных раскладах – это уже может стать выходом в плей-офф.

«Карабаху» тут могут помочь не только вера в себя, но и соперники, которые, желательно, как можно больше будут играть вничью в матчах наших прямых конкурентов. При наборе одного очка особо высоко подняться сложно, а если подобное будет касаться всех клубов, кто находится ниже в таблице – то это хорошо вдвойне. Упомянутых матчей немало – это и противостояние «Вильярреала» с «Копенгагеном», и игры «Ювентуса» с «Пафосом» и «Бенфикой», матч «Копенгагена» с «Наполи», «Пафоса» со «Славией», «Брюгге» с «Марселем» и другие встречи. Как можно большее количество мирных исходов может приблизить «Карабах» к стадии плей-офф.

Но, все в руках тут и у самих агдамцев. Команде сейчас очень не помешают домашние победы над «Аяксом» и «Айнтрахтом». Так можно подняться намного выше и уже не зависеть от других. В последнем туре команда сыграет в гостях с «Ливерпулем». Вне зависимости от того, будут ли в январе мерсисайдцы продолжать проживать свои тяжелые времена, они все равно опасны, тем более на домашнем «Энфилде». Хотелось бы, чтобы выход агдамцев в следующую стадию был обеспечен еще до этой встречи. Существует даже расклад, при котором «скакуны» в следующем сезоне смогут напрямую выйти в основной этап Лиги Чемпионов. Но, для этого необходимо попотеть. И, желательно, в эту среду отдать все свои силы на поле, чтобы сломить противостояние некогда обладателей трофея Лиги Чемпионов.

Эмин Ахмедов