Автомобиль туриста из Венгрии застрял в снегу по дороге из Хыналыга

Гражданин Венгрии, прибывший в страну в качестве туриста, оказался в беспомощном положении на дороге из-за снегопада, когда возвращался из села Хыналыг Губинского района.

Как сообщает 1news.az, сотрудники Губинского районного отдела полиции оказали необходимую помощь туристу, чей автомобиль марки «Hyundai» застрял вблизи села Гымыл из-за заснеженной дороги, что сделало дальнейшее движение невозможным.

Он был благополучно размещён в отеле.