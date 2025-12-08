Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом - ОБНОВЛЕНО

Три мирных жителя пострадали в Камбодже в результате эскалации конфликта с Таиландом, сообщили местные власти в официальном заявлении.

"Сегодня в результате нападений тайских военных в провинции Оддармеантьей ранены три мирных жителя, включая женщину. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - сообщил в соцсети Мет Миасфеакдей, представитель администрации провинции Оддармеантьей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, были нанесены удары по военным объектам.

Источник: РИА Новости

09:13

Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Об этом сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда.

"Камбоджийские войска обстреляли гражданские районы в провинции Бурирам ракетами системы БМ-21.

Информации о пострадавших или жертвах на данный момент нет. Второй военный округ сухопутных сил будет защищать таиландский народ и национальный суверенитет", - говорится в сообщении.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда 8 декабря нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам.

Источник: ТАСС