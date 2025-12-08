 Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:35 - Сегодня
Власти Камбоджи сообщили о пострадавших в столкновениях с Таиландом - ОБНОВЛЕНО

Три мирных жителя пострадали в Камбодже в результате эскалации конфликта с Таиландом, сообщили местные власти в официальном заявлении.

"Сегодня в результате нападений тайских военных в провинции Оддармеантьей ранены три мирных жителя, включая женщину. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - сообщил в соцсети Мет Миасфеакдей, представитель администрации провинции Оддармеантьей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, были нанесены удары по военным объектам.

Источник: РИА Новости

09:13

Камбоджа обстреляла таиландскую территорию из реактивных систем залпового огня БМ-21.

Об этом сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда.

"Камбоджийские войска обстреляли гражданские районы в провинции Бурирам ракетами системы БМ-21.

Информации о пострадавших или жертвах на данный момент нет. Второй военный округ сухопутных сил будет защищать таиландский народ и национальный суверенитет", - говорится в сообщении.

Королевская армия Таиланда ранее информировала, что один таиландский военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи. По ее данным, камбоджийские силы обстреливали таиландские позиции с 05:00 по местному времени (01:00 мск). ВВС Таиланда 8 декабря нанесли удары по позициям вооруженных сил Камбоджи. Согласно распространенному сообщению, удары были нанесены по военной инфраструктуре, складам оружия, командным пунктам и логистическим маршрутам.

Источник: ТАСС

Поделиться:
335

Актуально

Общество

Фактическая погода: где выпал снег, а где фиксируются сильные дожди

Общество

Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей - ФОТО

Экономика

Помощник Президента: ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в 2 раза

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Турция ввела войска в Сирию

На Землю надвигается магнитная буря

Орбан прилетел в Стамбул

Пашинян предложил исполнять гимн Армении в церквях перед воскресными литургиями

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

Экс-глава евродипломатии Могерини арестована в Бельгии

Озоновая дыра над Антарктидой вскоре может закрыться навсегда

Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Последние новости

В поликлиниках внедряют новую электронную систему очередей

Сегодня, 11:13

В Баку цистерна упала на проезжую часть дороги - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Мечта начинается с истории: AZAL выпустил книгу для детей - ФОТО

Сегодня, 11:05

Турция ввела войска в Сирию

Сегодня, 11:00

Таможенники Азербайджана в этом году изъяли из оборота свыше 450 кг героина

Сегодня, 10:55

Помощник Президента: ненефтяной экспорт Азербайджана вырос в 2 раза

Сегодня, 10:53

Резонансный пост исчез: Суад Гара удалила заявление о фильме «Məhsəti» - ФОТО

Сегодня, 10:50

Азербайджан укрепляет позиции как транзитно-логистический центр и региональный торговый узел - Шахмар Мовсумов

Сегодня, 10:45

На Землю надвигается магнитная буря

Сегодня, 10:43

Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация - Шахмар Мовсумов

Сегодня, 10:40

Азербайджанская интеллигенция и деятели культуры подают в суд на режиссера фильма «Məhsəti» Суад Гара

Сегодня, 10:38

Орбан прилетел в Стамбул

Сегодня, 10:35

Пашинян предложил исполнять гимн Армении в церквях перед воскресными литургиями

Сегодня, 10:30

Фактическая погода: где выпал снег, а где фиксируются сильные дожди

Сегодня, 10:27

В Тертeре найдено тело, пропавшей женщины

Сегодня, 10:17

В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

Сегодня, 10:03

В Баку проходит «Таможенный бизнес форум 2025: диалог и доверие»

Сегодня, 09:57

Адвокат заявил о готовности отстаивать права РФ на особняк в Турции

Сегодня, 09:55

ХАМАС заявил о готовности сложить оружие

Сегодня, 09:48

Автомобиль туриста из Венгрии застрял в снегу по дороге из Хыналыга

Сегодня, 09:45
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30