 Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

First News Media18:45 - Сегодня
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 провела первый матч на VI Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде.

Как сообщает Report, на старте турнира азербайджанская команда уверенно обыграла хозяйку соревнований - сборную Саудовской Аравии со счетом 21:8.

Отметим, что второй матч в групповом этапе сборная Азербайджана проведет сегодня. В 22:10 по бакинскому времени команда встретится со сборной Турции.

Поделиться:
156

Актуально

Повестка Президента

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Спорт

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

Мнение

Наши дети под атакой ИИ-контента - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА - ВИДЕО

Точка зрения

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Спорт

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

Главные тренеры оценили игру сборных Азербайджана и Франции

Азербайджанский дзюдоист взял золото Гран-при в Хорватии

ЧМ 2025: Сборная Азербайджана уступила Франции со счетом 1:3 - ВИДЕО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Роналду: чемпионат мира - 2026 станет для меня последним

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция – первый тайм завершен со счетом 1:3 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Дидье Дешам: Наша цель в завтрашнем матче со сборной Азербайджана – победа

Азербайджанский дзюдоист взял золото Гран-при в Хорватии

Последние новости

Глава Euronews: Мы подвергались давлению из за своей сбалансированной позиции по Азербайджану

Сегодня, 19:16

Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

Сегодня, 19:00

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

Сегодня, 18:45

Назван первый хедлайнер фестиваля DREAM FEST 2026 – ВИДЕО

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Почему жителей бакинского поселка атаковали мухи? - ВИДЕО

Сегодня, 18:20

В Ереване совершено вооруженное нападение на банк

Сегодня, 18:05

Международный розыск завершен: Обвиняемый в мошенничестве возвращен в Азербайджан

Сегодня, 18:00

Ильхам Алиев утвердил Меморандум между Азербайджаном и ОАЭ по организованному привлечению рабочей силы к временной работе

Сегодня, 17:58

Президент утвердил Типовое положение о центральных органах исполнительной власти

Сегодня, 17:56

Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов на €475 млн

Сегодня, 17:51

Прокладка оптоволоконного кабеля по дну Каспия начнется следующим летом

Сегодня, 17:49

Гранатовый бульвар в Баку расширяется – ФОТО

Сегодня, 17:45

Иран - мировой лидер в борьбе с наркотиками: иранский чиновник

Сегодня, 17:27

PKK объявила о выводе сил из района на севере Ирака

Сегодня, 17:20

В России попросили не пугать детей перспективой стать дворником

Сегодня, 17:00

Индия приняла к сведению смертный приговор в отношении экс-премьера Бангладеш

Сегодня, 16:55

Экс-премьера Касьянова внесли в перечень террористов в РФ

Сегодня, 16:50

Турция впервые интегрировала встроенную систему наведения в беспилотный истребитель - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

Госслужба разъяснила, кто действительно был задержан в Геранбое за хулиганство во время приёма в ИВ

Сегодня, 16:40

В Губе автомобиль насмерть сбил туриста

Сегодня, 16:30
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30