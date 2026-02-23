Мария Стадник назначена главным тренером национальной сборной Азербайджана по борьбе
В составе женской национальной сборной Азербайджана по борьбе произошло пополнение: Мария Стадник заняла должность главного тренера команд до 17 и до 15 лет.
Об этом говорится в сообщении Федерации борьбы Азербайджана.
Федерация объявила, что Ровшан Умудов и Солмаз Адилова вошли в тренерский штаб.
Тогрул Асгаров останется исполняющим обязанности главного тренера как основной национальной сборной, так и команды U23, а также будет курировать команду U20. К тренеру основной команды Агахусейну Мустафаеву присоединится тренер Хасрат Маммадьяров.
