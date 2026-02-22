Роналду: «Я принадлежу Саудовской Аравии»

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду не намерен покидать чемпионат Саудовской Аравии по футболу.

Комментарий игрока приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Контракт игрока с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года.

"Я принадлежу Саудовской Аравии, - сказал Роналду. - Я хочу продолжить здесь жить. Это страна, которая тепло приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться".

2 февраля стало известно о намерении Роналду бойкотировать матч "Аль-Насра". Как сообщила газета A Bola, футболист был недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом по сравнению. По мнению Роналду, команда не получила должного усиления в трансферное окно. Португалец пропустил три матча и вернулся на поле 14 февраля.

Вчера американский президент Дональд Трамп назвал Роналду величайшим в истории футболистом и пригласил его в США.

"Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке. Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен", - заявил Трамп на видеозаписи, размещенной на его странице в социальной сети TikTok.