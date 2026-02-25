Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Началась работа по возвращению медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх в Париже-2024, которые впоследствии подверглись коррозии и утратили свое качество.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК), в связи с этим Международный олимпийский комитет обратился к ювелирному дому Chaumet, функционирующему в составе компании LVMH, который является производителем медалей.

Компания сообщила, что заказ принят и процесс замены пришедших в непригодность медалей осуществляется поэтапно. В настоящее время настала очередь замены медалей азербайджанских спортсменов.

В ближайшие дни НОК отправит медали во Францию, где они будут заменены на новые.

В первую очередь будут отправлены медали таэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова.

Период изготовления новых медалей займет примерно 3-5 недель.