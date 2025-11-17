Турецкий танкер подвергся атаке дрона в Одессе

Турецкий танкер, перевозивший сжиженный газ, подвергся нападению дронов в Одессе (Украина), с судна эвакуировали 16 членов экипажа, сообщили турецкие СМИ.

"Танкер ORINDA под турецким флагом, на борту которого находились 16 турецких членов экипажа, пострадал из-за удара во время разгрузки в украинском порту Измаил, после чего на судне возник пожар. Экипаж благополучно покинул судно. Пострадавших нет", - сообщили в главном управлении по морским делам министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным зарубежных СМИ, жителей села Плауру (Румыния) эвакуировали после попадания дрона в танкер у берегов украинского Измаила. Село находится на противоположном берегу реки Дунай.