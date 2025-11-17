В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.