После развода с шейхом и преследований Зейнаб Джавадлы вновь просит помощи для себя и дочерей - ВИДЕО

Азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы несколько лет назад вышла замуж за арабского шейха Саида Аль Мактума, но брак не принес ей счастья.

После развода она столкнулась с преследованиями и угрозами со стороны бывшего мужа, а также ограничениями в общении с детьми - спустя некоторое время З.Джавадлы вновь обратилась к общественности через соцсети, опубликовав видеообращение с просьбой о помощи и защите для себя и своих дочерей, которые, по ее словам, были похищены и в течении 40 дней находились вдали от нее.

«Я вернулась домой в Дубай со своими тремя детьми. Не знаю, что будет дальше, но молюсь о том, чтобы мне позволили жить в мире со своими детьми, в безопасности и счастье. Мои дети жили со мной всю свою жизнь, и в сентябре 2025 года их украл у меня их отец. Если что-то случится со мной или моими детьми, мой адвокат и мой друг Дэвид Хэй располагает всеми доказательствами того, что происходило со мной и моими детьми в последние годы в Дубае, и он имеет право обнародовать всё это, если мне или моим детям причинят вред», - заявляет З.Джавадлы.

В видеообращении она также выражает благодарность всем за помощь и поддержку, отмечая, что никогда не пошла бы на такой шаг, если бы люди, вовлечённые в ее дело, не довели ее до этой черты.

Также в видео, снятом в автомобиле с тремя дочерьми, З.Джавадлы отмечает, что схожая ситуация с похищением дочерей со стороны бывшего мужа произошла несколько лет назад, но была разрешена, однако повторилась вновь.

Азербайджанская гимнастка Зейнаб Джавадлы родилась в Баку, начала карьеру в художественной гимнастике, представляя клуб «Нефтчи» и сборную Азербайджана. На её счету - медали чемпионатов мира и Европы. В 2012 году завершила спортивную карьеру из-за травмы и стала тренером, сначала работала в Турции, затем вернулась в Баку и открыла секцию гимнастики для детей.

В 2015 году вышла замуж за шейха Саида Аль Мактумa, в браке родила троих дочерей. В 2020 году развелась, после чего заявляла о преследовании и ограничениях в общении с детьми, а также о том, что стала жертвой физического и эмоционального насилия со стороны бывшего мужа. Долгое время о судьбе Зейнаб Джавадлы ничего не было известно. В начале 2022 года появились сообщения, что она предстанет перед судом в Дубае по делу о лишении родительских прав и изъятии детей, однако дальнейших подробностей не публиковалось.

