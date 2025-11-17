Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

Парламент Грузии начинает работать над новым Избирательным кодексом, который запретит гражданам республики, проживающим за рубежом, голосовать на выборах за границей.

Об этом сообщил на брифинге спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, граждане Грузии, проживающие за рубежом, смогут участвовать в выборах, лишь приехав на родину и проголосовав по месту прописки.

«Парламентские выборы 2024 года хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этом плане риски давления возрастают на граждан-нерезидентов, то есть в отношении граждан Грузии, проживающих за рубежом, которые находятся под политическим воздействием в чуждой для них среде и юрисдикции, где государство не может осуществить превенцию вмешательства», - сказал Папуашвили, объясняя причины запрета голосования для грузин за рубежом.

Источник: ТАСС