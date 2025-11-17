 Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

First News Media12:38 - Сегодня
Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

Парламент Грузии начинает работать над новым Избирательным кодексом, который запретит гражданам республики, проживающим за рубежом, голосовать на выборах за границей.

Об этом сообщил на брифинге спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам Папуашвили, граждане Грузии, проживающие за рубежом, смогут участвовать в выборах, лишь приехав на родину и проголосовав по месту прописки.

«Парламентские выборы 2024 года хорошо показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этом плане риски давления возрастают на граждан-нерезидентов, то есть в отношении граждан Грузии, проживающих за рубежом, которые находятся под политическим воздействием в чуждой для них среде и юрисдикции, где государство не может осуществить превенцию вмешательства», - сказал Папуашвили, объясняя причины запрета голосования для грузин за рубежом.

Источник: ТАСС

Поделиться:
201

Актуально

Повестка Президента

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Общество

Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе

Общество

В Карабахском университете откроется новое направление STEAM

В мире

Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей

Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

Казахское приложение для изучения языков обошло Duolingo

Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Срок ареста Баграта Галстаняна продлён ещё на 3 месяца

Эрдоган: «Пусть мой народ будет уверен — все возможности Турции, Грузии и Азербайджана мобилизованы ради наших героев»

Володин: РФ признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей

Сегодня, 14:50

Севиндж Фаталиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии приобретает новое содержание

Сегодня, 14:47

Армения блокирует ключевой актив Карапетяна: аннулирована лицензия «ЭСА»

Сегодня, 14:45

Казахское приложение для изучения языков обошло Duolingo

Сегодня, 14:43

При партнерстве Azercell реализован проект «Школа бизнес-ангелов»

Сегодня, 14:40

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения - ФОТО

Сегодня, 14:37

Мирзоян и замгоссекретаря США обсудили проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 14:33

«Полная дезинформация»: В Анкаре опровергли слухи о пересылке в Турцию преступников из Европы

Сегодня, 14:30

Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение»

Сегодня, 14:25

Названы основные причины аварий на дорогах Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Эрдоган собирает заседание Кабинета: в повестке - данные «черного ящика» разбившегося военного самолета

Сегодня, 14:05

Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:00

Глава комитета: В Карабахе планируется внедрение модели «5-минутного города»

Сегодня, 13:57

Пресечена попытка контрабанды наркотиков дроном из Ирана - ФОТО

Сегодня, 13:55

Суд Бангладеш приговорил экс-премьера к смертной казни

Сегодня, 13:53

Германия сняла ограничения на поставки оружия Израилю

Сегодня, 13:50

В Турции задержан 71 подозреваемый в причастности к FETÖ - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

AQTA и жители Балакена совместно уничтожают вредителей - ФОТО

Сегодня, 13:45

Сотрудник ANAMA пострадал в результате минного инцидента в Газахе

Сегодня, 13:43

На Филиппинах оценивают последствия двух мощных тайфунов: почти 300 погибших

Сегодня, 13:38
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30