Apple отказалась от выпуска iPhone 18

Компания Apple впервые за более чем десятилетие кардинально изменит ежегодный цикл выпуска своих смартфонов.

В 2026 году не будет представлена базовая модель iPhone 18. Вместо этого осенью ожидается анонс только флагманских устройств: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складного iPhone, тогда как стандартный iPhone 18 и другие доступные модели выйдут лишь весной 2027 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Это означает, что текущий iPhone 17 останется актуальным базовым предложением на рынке более 18 месяцев.

Сдвиг связан с расширением линейки: к концу 2026 года в продаже одновременно могут находиться как минимум восемь различных моделей iPhone, включая iPhone 16e, iPhone Air и устаревшие поколения.

Разделение релизов позволит Apple дифференцировать продукты, продлить жизненный цикл каждой модели без внутренней конкуренции и равномернее распределить продажи в течение финансового года.

У нового подхода имеются логистические преимущества. Растянутый график запусков поможет избежать производственных узких мест, улучшить управление поставками компонентов для передовых технологий и сгладить выручку между кварталами.

Таким образом, традиционный сентябрьский ивент Apple в 2026 году будет посвящен исключительно премиум-сегменту, что ознаменует новую эру в стратегии компании.

