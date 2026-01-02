МОК не изменит решение о нейтральном статусе россиян

Российские спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе даже если между Россией и Украиной будут достигнуты мирные соглашения.

Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

"Участие россиян в случае достижения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной? На данном этапе ничто не изменило бы уже принятого решения. Они выступят как нейтральные спортсмены в индивидуальных соревнованиях", - сказала Ковентри.

19 сентября МОК сообщил о том, что россияне и белорусы будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.

Источник: ТАСС