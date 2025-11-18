Отменена церемония прощания с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым - ОБНОВЛЕНО
Отменена церемония прощания с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым, которая должна была состояться в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре.
Тело актера везут на Бадамдарское кладбище для захоронения.
Отмечается, что семья покойного попросила отменить церемонию прощания из-за погодных условий.
09:57
Прощальная церемония с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым пройдёт в Шушинском государственном музыкально-драматическом театре.
Об этом AПA сообщил сын покойного Яшар Мурадов.
Он отметил, что церемония прощания с Ядигаром Мурадовым состоится сегодня в 12:00 в Шушинском государственном музыкально-драматическом театре.
Заслуженный артист будет предан земле на кладбище в Бадамдаре.
09:00
Скончался директор Шушинского государственного музыкального драматического театра, заслуженный артист Азербайджана Ядигар Мурадов.
Об этом сообщили на странице театра в социальной сети Facebook.
Отмечается, что он скончался в больнице, где проходил лечение.