«Miau, miau»: Азербайджанская песня для Junior Eurovision 2025 становится трендом в TikTok - ВИДЕО
Песня 12-летней Ягмур Насруллаевой «Miau, miau», с которой юная участница представит Азербайджан на Junior Eurovision 2025, стремительно набирает популярность в социальных сетях
За несколько дней трек превратился в заметный тренд в TikTok, пользователи всё чаще снимают ролики в поддержку Азербайджана, а сам мотив активно расходится по мемам. Тренд развивается настолько быстро, что пользователи начали придумывать танцевальные движения под песню.
@eurovision.dancer Antwort auf @yleonardodiaz Couldn’t stop listening to “Miau Miau” — it’s just too catchy! 😻 Had so much fun dancing to it, try it too and show some love for Azerbaijan 🇦🇿💃 #miaumiau #junioreurovision #azerbaijan #dancecover #jesc2025 ♬ original sound - Junior Eurovision
@lagunsengelen Türkiye olarak Azerbaycan'ı destekliyoruz. slay queen @Eurovision #Azerbaycan #eurovision #viral #viralvideo #junioreurovision ♬ original sound - Junior Eurovision
Особенность вирусности «Miau, miau» в том, что песня вышла за рамки детской аудитории, ведь её подхватили и взрослые слушатели, отмечая легко узнаваемый припев.
@26.04.03.o 😶🌫️#keşfet #fyp #viral #eurovision #junior ♬ original sound - Junior Eurovision
Стоит отметить, что конкурс пройдёт 13 декабря в Тбилиси, а Азербайджан вернётся на сцену «Детского Евровидения» впервые с 2021 года.
@apharest #junioreurovision2025 #jesc #junioreurovision #eurovision #azerbaijan #miaumiau ♬ оригинальный звук - apharest