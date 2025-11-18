Публикация МИД Азербайджана, сделанная после очередного взрыва мины на азербайджано-армянской границе, стала очередным напоминанием о крайне опасной реальности постконфликтного периода.

Она еще раз вскрыла истинный масштаб гуманитарной катастрофы, упорно игнорируемой теми, кто десятилетиями закрывал глаза на преступную практику минирования азербайджанской территории.

То, что сегодня в Азербайджане продолжает литься кровь, а люди - сотрудники Азербайджанского агентства по разминированию (АNAMA), местные жители, строители, переселенцы - получают тяжелые увечья или вовсе погибают, вовсе не случайность и не «трагическое наследие войны», как в Ереване любят повторять.

Это последствия целенаправленной политики, за которой стоят вполне конкретные решения, принимавшиеся армянской стороной все те годы, когда незаконная оккупация продолжалась под одобрение зарубежных покровителей.

Очередной инцидент, произошедший в эти дни, когда сотрудник АNAMA получил тяжелые травмы, стал всего лишь еще одним эпизодом в длинной цепи преступлений, которые продолжаются долгие годы. И цифры здесь беспощаднее любых дипломатических формулировок. В общей сложности с 1991 года по сегодняшний день на территории Азербайджана зарегистрировано более 3400 жертв мин - это огромный пласт человеческих трагедий, растянутый на три десятилетия. Только за период после окончания 44-дневной войны 2020 года жертвами мин стали 412 человек, из которых 71 - погиб, 341 - получил ранения. Это отдельная статистика горя, в которой каждая единица - человеческая судьба, перечеркнутая железным зубом устройства, установленного там, где, согласно международному праву, их давно не должно было быть. И это не просто абстрактные цифры для отчетов. Речь идет о людях, которые могли бы сегодня жить полноценной жизнью, работать, строить дома, растить детей, но вместо этого их ждут больничные палаты, протезы, инвалидность, а для некоторых - холодная земля.

Тем не менее, даже сталкиваясь с подобной чудовищной реальностью, международные структуры, любящие рассуждать о правах человека, гуманитарных принципах и ценности жизни, как правило, предпочитают ограничиваться либо формальными заявлениями, либо благостными призывами «обеспечить диалог».

Когда речь заходит о тысячах квадратных километров заминированной территории, о необходимости срочного разминирования, о том, что десятки тысяч семей не могут вернуться в свои дома, потому что под каждым камнем может лежать смерть, наступает удивительная пауза. Оказывается, у многих «друзей региона» есть вопросы поважнее, а трагедия азербайджанских граждан воспринимается как досадная, но второстепенная деталь.

Вот почему заявление МИД Азербайджана звучит не просто как реакция на произошедшее, а как твердый, основанный на фактах аргумент против тех, кто продолжает пытаться обелить армянскую сторону, представляя ее в роли «хрупкой демократии», страдающей от внешних вызовов. В тексте министерства совершенно ясно сказано, что продолжающиеся взрывы мин - это гуманитарная трагедия, направленная против гражданского населения; это препятствие восстановительным работам; это то, что мешает безопасному возвращению людей; это грубейшее нарушение основ международного гуманитарного права. И здесь стоит подчеркнуть, что подобные формулировки - это не дипломатическая гипербола. Это прямое описание реальности, которую Азербайджан преодолевает, несмотря на бесконечные бюрократические барьеры, политические игры и желание некоторых внешних сил отгородиться от происходящего.

Вчерашний взрыв еще раз подтвердил известную азербайджанскому обществу истину: мины продолжают убивать и калечить не потому, что «не успели разминировать» или «не все найдено», а потому что они были установлены в масштабах, которые невозможно объяснить ничем, кроме сознательного намерения, в том числе, замедлить, осложнить и по возможности сорвать процесс возвращения жизни на освобожденные земли.

Именно поэтому существует острая необходимость срочной международной поддержки. Не формальной помощи, не политических деклараций, не очередных грантов «на повышение осведомленности», а реальной, практической, системной поддержки, способной ускорить разминирование. Азербайджан, который тратит огромные ресурсы на восстановление освобожденных территорий, на строительство городов, дорог, электросетей, аэропортов, школ и больниц, вынужден параллельно вести работу почти фронтового масштаба по очистке земли от мин, оставленных в нарушение всех возможных норм права. И это бремя могло бы быть справедливо разделено мировым сообществом, если бы оно действительно руководствовалось гуманитарными принципами, а не политическими предпочтениями.

Однако есть основания полагать, что международные структуры будут продолжать свои привычные маневры - выражать «заботу», призывать к «миру», но избегать конкретных шагов, которые могли бы ускорить разминирование. И здесь Азербайджан, как и во многих других вопросах, вынужден рассчитывать прежде всего на себя. Но называть вещи своими именами необходимо.

Взрывы, произошедшие в последние дни, - это не просто инциденты, а симптом. Симптом глубокой, давней проблемы, за которую Армения до сих пор не понесла ни юридической, ни политической ответственности.

Пока же реальная цена этой безответственности выражается в том, что сотрудники АNAMA продолжают рисковать жизнью, что бригады строителей работают в условиях, приближенных к военным, а бывшие вынужденные переселенцы ждут возможности вернуться домой на безопасную землю. И каждый новый взрыв напоминает, что путь к миру - это не только дипломатические заявления, не только встречи, не только переговоры, но еще и ежедневная борьба с последствиями преступной политики, на которую международное сообщество годами предпочитало смотреть сквозь пальцы.