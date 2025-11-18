 Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора | 1news.az | Новости
Армения

Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора

First News Media13:27 - Сегодня
Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора

Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора Геворка Костаняна, сообщила в парламенте на слушаниях действующая генпрокурор Анна Вардапетян.

Также Ереван намерен добиться выдачи бывшего руководителя следственной группы по расследованию событий 1 марта 2008 г. Ваагна Арутюняна. Оба бывших высокопоставленных чиновника обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств и искажении следствия по делу 1 марта. По данным армянской стороны, оба они находятся в России, сказала Вардапетян, передают армянские СМИ.

"Мы работаем с Россией в рамках многостороннего соглашения – Кишиневской конвенции, но пока нет согласия российской стороны насчет выдачи. Генпрокуратура РА в ближайшее время вновь направит ходатайство в РФ с просьбой повторно рассмотреть отклоненное ранее ходатайство", - добавила генпрокурор.

Напомним, в 2008 г. после президентских выборов оппозиция под руководством первого президента Левона Тер-Петросяна организовала акции протеста против итогов голосования. Протесты 1-2 марта переросли в массовые беспорядки в Ереване, в результате которых погибли 10 человек.

