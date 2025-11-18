Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой об отстранении прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с Израилем, и отмене ордеров на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

Израиль подал в Апелляционную палату МУС ходатайство об отстранении прокурора Карима Хана от участия в разбирательствах, касающихся Израиля. Кроме того, Израиль просит суд отменить необоснованные ордера на арест, выданные прокурором в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, — говорится в заявлении. В МИД добавили, что ходатайство «никак не затрагивает другие заявления Израиля о недействительности ордеров (на арест Нетаньяху и Галанта), в том числе в связи с отсутствием юрисдикции у МУС».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «запрос был подан в связи с информацией, что прокурор действовал, руководствуясь ненадлежащими личными мотивами, выдвигая ложные и необоснованные обвинения против Израиля».

Эти действия были направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной. В этом контексте прокурор выдал необоснованные и возмутительные ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны, — пояснили в МИД Израиля.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Международный уголовный суд (МУС) потребовал арестовать командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. А также выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и на тот момент министра обороны Йоава Галанта.