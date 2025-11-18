 Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

First News Media12:43 - Сегодня
Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

Израиль обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой об отстранении прокурора Карима Хана от разбирательств, связанных с Израилем, и отмене ордеров на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

Израиль подал в Апелляционную палату МУС ходатайство об отстранении прокурора Карима Хана от участия в разбирательствах, касающихся Израиля. Кроме того, Израиль просит суд отменить необоснованные ордера на арест, выданные прокурором в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, — говорится в заявлении. В МИД добавили, что ходатайство «никак не затрагивает другие заявления Израиля о недействительности ордеров (на арест Нетаньяху и Галанта), в том числе в связи с отсутствием юрисдикции у МУС».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «запрос был подан в связи с информацией, что прокурор действовал, руководствуясь ненадлежащими личными мотивами, выдвигая ложные и необоснованные обвинения против Израиля».

Эти действия были направлены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от серьезных обвинений в сексуальных домогательствах в отношении подчиненной. В этом контексте прокурор выдал необоснованные и возмутительные ордера на арест премьер-министра и бывшего министра обороны, — пояснили в МИД Израиля.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Международный уголовный суд (МУС) потребовал арестовать командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. А также выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и на тот момент министра обороны Йоава Галанта.

Поделиться:
160

Актуально

Точка зрения

На фоне диалога Баку и Еревана о мире мины продолжают калечить и убивать ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в село Хоровлу Джебраильского района - ...

Общество

Отменена церемония прощания с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым - ...

Мнение

Егяна Гаджиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии становится ...

В мире

Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора

Уиткофф встретится с Зеленским в Турции

Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

Отменен аукцион артефактов Холокоста

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Эрдоган прокомментировал расследование смерти целой семьи в стамбульском отеле

Любимая невестка Елизаветы II готовится к побегу из Британии?

Срок ареста Баграта Галстаняна продлён ещё на 3 месяца

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Очередная группа переселенцев прибыла в село Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:37

Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора

Сегодня, 13:27

Требования президента относительно азербайджанского языка будут обсуждаться в Милли Меджлисе

Сегодня, 13:20

«Miau, miau»: Азербайджанская песня для Junior Eurovision 2025 становится трендом в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

В Баку из квартиры украли сейф с 70 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Стала известна средняя скорость интернета в Азербайджане

Сегодня, 13:08

Отменена церемония прощания с заслуженным артистом Ядигаром Мурадовым - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Фархад Мамедов: Подход официального Вашингтона к Азербайджану изменился

Сегодня, 13:02

Уиткофф встретится с Зеленским в Турции

Сегодня, 12:48

Израиль попросил МУС отменить ордер на арест Нетаньяху

Сегодня, 12:43

Фариз Исмаилзаде: Интерес США к Южному Кавказу создаст новые возможности для Азербайджана

Сегодня, 12:40

Şok cümə на Birmarket - ФОТО

Сегодня, 12:33

Отменен аукцион артефактов Холокоста

Сегодня, 12:30

С этой даты будут запущены дополнительные поезда в направлении Баку-Агстафа- Баку

Сегодня, 12:27

Представитель Госдепа США обсудит с грузинскими властями поддержку TRIPP

Сегодня, 12:23

В Баку оштрафован водитель автомобиля стоимостью 850 тыс. манатов - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

На фоне диалога Баку и Еревана о мире мины продолжают калечить и убивать азербайджанцев

Сегодня, 12:18

Егяна Гаджиева: Сотрудничество Азербайджана и Центральной Азии становится фактором нового геополитического порядка

Сегодня, 12:10

Политолог: Улучшение отношений США с Азербайджаном и Арменией укрепляет региональные связи

Сегодня, 12:00

Зеленский направляется в Турцию для подготовки переговоров

Сегодня, 11:57
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30