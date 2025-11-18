 Отменен аукцион артефактов Холокоста | 1news.az | Новости
В мире

Отменен аукцион артефактов Холокоста

First News Media12:30 - Сегодня
В Германии отменён аукцион артефактов Холокоста, вызвавший резкую критику со стороны переживших нацистские преследования и международных организаций.

О решении сообщил министр иностранных дел Польши, сославшись на информацию, переданную его немецким коллегой. Отмена последовала после того, как группа переживших Холокост публично потребовала остановить продажу более чем 600 лотов, выставленных аукционным домом Felzmann.

Среди материалов, подготовленных к продаже, были письма узников концентрационных лагерей, направленные родным, карточки Гестапо и другие документы, в которых фигурировали реальные имена жертв. Аукцион, получивший название «Система террора», должен был состояться в понедельник в Нойсе, недалеко от Дюссельдорфа.

Информация о лотах, размещённая утром в воскресенье, исчезла с сайта аукционного дома к середине дня, а представители Felzmann не ответили на запросы о комментарии.

Решительно против проведения торгов выступил Международный комитет Освенцима. Его исполнительный вице-президент Кристоф Хойбнер заявил, что выставление подобных материалов на продажу «цинично и бесстыдно», поскольку превращает личные свидетельства страданий в коммерческий товар. По его словам, документы, в которых можно идентифицировать конкретных людей, принадлежат семьям жертв и должны храниться в музеях или мемориальных институциях, а не переходить из рук в руки на торгах.

Хойбнер подчеркнул, что такие продажи не только пренебрегают памятью погибших, но и наносят моральный ущерб тем, кто пережил преследования. Решение об отмене аукциона стало ответом на общественное возмущение и усилило дискуссию о необходимости строгих этических норм при обращении с историческими свидетельствами Холокоста.

