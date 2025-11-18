Стала известна средняя скорость интернета в Азербайджане

В октябре 2025 года Азербайджан по средней скорости стационарного широкополосного интернета занял 84-е место среди 156 стран, уступив одну позицию по сравнению с сентябрём.

По данным Speedtest Global Index, средняя скорость стационарного интернета в стране составила 84,82 Мбит/с, что на 47% выше показателя годичной давности (57,62 Мбит/с).

Среди соседних стран Азербайджан опередил Турцию (64,22 Мбит/с), Иран (19,88 Мбит/с), Грузию (44,03 Мбит/с), Армению (73,95 Мбит/с), Казахстан (82,47 Мбит/с) и Кыргызстан (83,87 Мбит/с). Лидером рейтинга стационарного интернета в мире остался Сингапур с показателем 406,14 Мбит/с, а последнее место заняла Сирия - 3,51 Мбит/с.

Что касается мобильного интернета, Азербайджан в октябре опустился на одну позицию и занял 53-е место среди 104 стран со скоростью 79,94 Мбит/с. Лидером по мобильной связи стали Объединенные Арабские Эмираты (652,87 Мбит/с), а замкнула рейтинг Боливия (13,96 Мбит/с).

Внутригородские показатели также показали разнонаправленную динамику. Столица страны, Баку, по скорости стационарного интернета снизилась на 4 позиции, заняв 116-е место среди 201 города с показателем 85,02 Мбит/с. В то же время по мобильной связи Баку поднялся на 2 позиции, заняв 79-е место среди 150 городов с показателем 101,66 Мбит/с.

Рейтинги городов по стационарному интернету возглавил чилийский Вальпараисо (417,99 Мбит/с), а замкнул его Алеппо (2,75 Мбит/с). Среди городов по мобильному интернету лидировал Абу-Даби (726,55 Мбит/с), а последнее место занял Ла-Пас в Боливии (9,72 Мбит/с).

Источник: Report

Джамиля Суджадинова