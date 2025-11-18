Фархад Мамедов: Подход официального Вашингтона к Азербайджану изменился

Отношения между Азербайджаном и США динамично развиваются.

Подход официального Вашингтона к Азербайджану изменился, и основной причиной этого являются новые реалии, сформировавшиеся в регионе. Двусторонние отношения охватывают несколько сфер, и географический фактор также играет важную роль в этом процессе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова сказал председатель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов на панельной сессии первого Форума мозговых центров Азербайджана и США на тему «Оценка Вашингтонского саммита: влияние на американо-азербайджанские отношения».

Напомнив о деятельности администрации бывшего Президента США Джо Байдена, политолог заявил: «Политика Байдена политика в отношении региона не дала ожидаемых результатов. Несмотря на то, что после войны Азербайджан освободил свои территории от оккупации, администрация Байдена в тот период демонстрировала односторонний и предвзятый подход. Этот подход привел к обострению двусторонних отношений между Азербайджаном и США, и влияние армянского лобби значительно ухудшило позицию США».

Ф. Мамедов подчеркнул, что избрание Дональда Трампа Президентом США оказало серьезное влияние на правительство Армении. Он отметил, что администрация Трампа подходила к вопросу с более юридически сбалансированной позицией: «После подписания трехстороннего заявления Армения и Азербайджан принимают этот формат как единственную платформу для обсуждений. После той встречи были предприняты конкретные шаги в направлении подготовки мирного соглашения».