Şok cümə на Birmarket - ФОТО

Скидки до 80%, кредит на 12 месяцев без процентов, без комиссии и без первоначального взноса!

Самое время готовить свой список покупок - Birmarket устроит настоящий шок единственными в году грандиозными скидками.

Birmarket объявляет старт кампании Şok cümə (Black Friday), которая пройдет с 18 ноября по 1 декабря.

Что вас ждёт в Şok cümə (“Black Friday”)?

· Скидки до 80% на все категории товаров

· Кредит на 12 месяцев - без процентов, без комиссии и без первоначального взноса

Благодаря этим условиям клиенты могут получить желанные товары сразу, а оплату- легко и удобно распределить по месяцам.

Больше категорий - больше выгодных предложений

В этом году масштаб Şok cümə (“Black Friday”) стал ещё шире.

Кампания охватывает тысячи товаров в категориях: электроника, бытовая техника, мебель, товары для дома, товары для детей, косметика, продукты для повседневного использования и многое другое.

Каждый сможет найти предложение под свой бюджет.



iPhone 17 Pro 256GB 2899 АЗН вместо 3599 АЗН

Стиральная машина Midea MF100W60/W-C

520 АЗН вместо 779 АЗН

Утюг Tesla IR301BL 10 АЗН вместо 39 АЗН

Парфюм Yves Saint Laurent Libre 89 АЗН вместо 220 АЗН

Покупки, которые бывают раз в году

По словам представителей Birmarket, Şok cümə (“Black Friday”) - один из самых ожидаемых периодов года. В этом году покупателей ждут ещё более выгодные скидки и улучшенные условия рассрочки, чтобы сделать покупки максимально доступными.

Период проведения

Кампания активна с 18 ноября по 1 декабря.

Устанавливайте приложение Birmarket, наполняйте корзину заранее - не упустите единственные в году такие скидки.

На правах рекламы