В Баку из квартиры украли сейф с 70 тыс. манатов - ВИДЕО

В Низаминском районе столицы была совершена кража из квартиры.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, потерпевший обратился в полицию и заявил о хищении сейфа, в котором находились 70 тысяч манатов наличными, золотые украшения стоимостью 8 тысяч манатов и личные документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, был установлен и задержан 26-летний Мухаммед Маджид, подозреваемый в совершении преступления. Расследованием установлено, что он проник в квартиру, воспользовавшись отсутствием хозяина, и похитил сейф. Прибытие и отбытие задержанного лица с адреса совершения преступления также было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

По данному факту в Низаминском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Расследование продолжается.