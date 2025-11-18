Уиткофф встретится с Зеленским в Турции

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник.

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Турцию на переговоры. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Завтра - встречи в Турции», - написал Зеленский. По его словам, цель визитов - активизировать переговоры и предложить партнерам наработанные решения. Среди приоритетных задач - возобновление обменов и возвращение пленных. Зеленский подчеркнул, что приближение окончания конфликта остается первым приоритетом для Украины.