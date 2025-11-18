С этой даты будут запущены дополнительные поезда в направлении Баку-Агстафа- Баку

21, 22 и 23 ноября назначаются дополнительные рейсы поезда Баку-Агстафа- Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» (ADY).

«В то же время по этим направлениям вы также можете совершать поездки ежедневным маршрутом Баку-Газах-Баку.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через приложение "ADY Mobile"», - говорится в сообщении.