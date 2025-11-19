Рада уволила министров юстиции и энергетики Украины из-за коррупционного дела

Верховная рада проголосовала за отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, их подозревают в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме».

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла на рассмотрение Рады представление об увольнении Галущенко и Гринчук еще 12 ноября. Оба министра подали заявления об отставке после соответствующего требования президента Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела в «Энергоатоме».

Галущенко в 2020–2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины. В ходе перестановок в украинском правительстве этим летом Галущенко стал министром юстиции, а на посту министра энергетики его сменила Гринчук, до этого занимавшая должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Гринчук получила портфель министра энергетики также летом 2025-го. В 2022-м она была заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, ответственной за европейскую интеграцию министерства. В сентябре 2023 года она перешла на работу заместителем министра энергетики Украины.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в «Энергоатоме». Организатором схемы следствие считает соратника Зеленского, совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича. По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. Сам Миндич успел покинуть страну в этот же день.

По делу уже арестованы исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также экс-советник Галущенко Игорь Миронюк и бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Сам украинский лидер поддержал расследование и призвал наказать виновников.

Источник: РБК