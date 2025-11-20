 Армянская диаспора против мира между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Армянская диаспора против мира между Азербайджаном и Арменией

First News Media11:02 - 20 / 11 / 2025
Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, заведующий кафедрой Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Армянская диаспора выступает сегодня не просто как культурное сообщество, а как мощный политический игрок, способный влиять на европейские институты, формировать международные нарративы и осложнять процессы урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Но в действительности она превратилась в мощный политический механизм, который работает на совершенно иную повестку, чем официальный Ереван, что создаёт параллельную дипломатию, усиленно поляризует внешние аудитории и подрывает доверие к процессу миростроительства. И именно этот разрыв становится сегодня одним из самых серьёзных препятствий на пути к миру между Арменией и Азербайджаном.

Гибридная информационная машина: диаспора ведёт свою войну

Ни один европейский политик не скажет вам прямо, но в кулуарах Брюсселя давно обсуждается одна и та же проблема: армянское лобби действует методами, которые всё чаще попадают под определение «гибридной информационной войны».

Эмоциональные статьи, петиции, выступления на конференциях, резолюции, подаваемые пакетами — всё это работает как массивный прессинг на парламенты европейских стран. Эмоциональный аргумент — главный инструмент. Историческая память представлена как абсолютная истина, а современная геополитика — как второстепенная мелочь.
Сложный конфликт сводится до двух слов — «геноцид» и «оккупация». И эти слова отлично работают на европейскую аудиторию, не обременяющую себя знаниями деталей.

Особо отличается в этом EAFJD (European Armenian Federation for Justice and Democracy) — это Европейская армянская федерация за справедливость и демократию, крупнейшая армянская лоббистская структура в Европейском союзе. Только в 2024–2025 годах EAFJD провела более 120 встреч с депутатами Европарламента, добиваясь жёстких формулировок по теме Карабаха.

Активна она и в конкретных европейских странах. Так, во Франции каждая вторая локальная резолюция по Карабаху за последние три года была инициирована диаспорными организациями, а не местными депутатами.

А в Германии диаспора пыталась добиться запрета участия азербайджанских компаний в зелёной энергетике, подавая документы о «рисках для демократии» — но все инициативы были отклонены. В последние пару лет особое внимание привлекает к себе Швейцария.

Швейцария — поле битвы и символ поражения

Швейцария стала, по сути, учебником того, как диаспора пытается давить на парламенты. В 2025 году Комитет по внешним связям Швейцарии получил более 2 800 писем от армянской диаспоры — рекорд по объёму обращений по вопросам внешней политики в этой стране за последние 15 лет.

Четыре (!) громких политических инициативы — от энергетических ограничений до попытки провести международный «форум мира по Карабаху» — были выдвинуты по инициативе диаспоры в парламенте Швейцарии. Это выглядит впечатляюще. Но политический результат — символическое «4:0» в пользу реальной дипломатии.

Инициативы полностью провалены разумными политиками. Федеральный совет Швейцарии сказал чётко: диалог между Арменией и Азербайджаном должен идти напрямую, без сторонних «посредников» и без диаспорских ультиматумов.

Диаспора против Еревана: разрыв, который нельзя скрыть

После 2020-23 гг., краха оккупационной политики и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, внутри армянского народа возник глубокий разлом: жители Армении и диаспора больше не смотрят в одну сторону.

Диаспора действует по принципу «ни шагу назад», живя в логике столетней давности. Для неё мир — это поражение. Армения же, уставшая от войны, после перемен, после осознания реальности, стремится к компромиссу. Политика Пашиняна — это политика выживания.
Диаспорская политика — политика мифических символов.

Эмигранты требуют продолжения борьбы, находясь в безопасности Парижа, Лос-Анджелеса или Женевы. А платить за их максимализм приходится жителям самой Армении. И главное — Ереван больше не скрывает, что многие громкие инициативы диаспоры идут вразрез с государственными интересами.

Нарратив вместо реальности: создавая образ «вечной жертвы»

Диаспора пытается заглушить, заслонить реальность своими нарративами. Она продолжает транслировать устаревший образ Карабаха как «оккупированной территории», игнорируя международно признанный статус региона как части Азербайджана. Этот информационный образ — эмоциональный, удобный, односторонний — превращается в мощный тормоз. Потому что для мира нужно признать факты. А для диаспоры признать факты — это признать поражение.

Так диаспорой создаётся параллельная реальность: в ней Азербайджан — агрессор по определению. В ней Армения обязана бороться до конца. В ней компромисс — это предательство армянского народа.

Реально мешая миру, армянская диаспора использует механизм саботажа. Саботаж - системный. Попробуем выделить его ключевые формы. Прежде всего, это раздвоение официальной позиции Армении. Европейские столицы видят, что диаспора и правительство говорят разное. А когда партнёр раздвоен, доверия к его договороспособности мало.

Другая форма – это подрыв европейского посредничества. Когда диаспора пытается диктовать ЕС повестку, Европа реагирует всё прохладнее. Брюссель привык к диалогу, но плохо переносит ультиматумы. Яркий пример тому: посреднические усилия Шарля Мишеля, торпедированные мотивированным армянской диаспорой Макроном. Что в конечном итоге убедило мировую общественность в эффективности двусторонних переговоров без посредников. Европейским политикам пришлось смириться с этим.

Третья форма - параллельная дипломатия. Армения ведёт мирные переговоры. Диаспора, в свою очередь, — кампании против мирного процесса в СМИ. И каждый такой шаг диаспоры отбрасывает процесс назад.

И, наконец, экономическое давление. Попытки блокировать азербайджанские энергетические компании и проекты в Европе ставят под удар общие европейские энергетические интересы — и в Европе это начали отлично понимать.

Сегодня диаспора действительно мешает Армении. Она говорит, что защищает Армению. Но по факту: диаспора усложняет её позицию в международных переговорах; сужает пространство манёвра для дипломатии; радикализует часть армянской общественности; мешает европейским посредникам; стабильно ухудшает тональность отношений «Азербайджан–Армения».

Порой складывается ощущение, что диаспора живёт в собственной политической вселенной, где цель — не мир, а бесконечное сопротивление всему, что выходит за рамки её нарратива. Диаспора делает Армению заложницей чужих эмоций и символов, пытается мифической историей определить ее будущее.

В заключение…

Армянская диаспора —влиятельная, громкая, ибо контролирует серьезные информационные ресурсы. Но сегодня эта сила работает против мира. Проблема в том, что её политическая реальность застряла в прошлом, тогда как реальность самой Армении стремительно меняется.

Если этот диссонанс не устранить, мирный процесс будет и дальше вязнуть в чужих эмоциях, чужих кампаниях и чужих «битвах», не имеющих ничего общего с жизненными интересами армянского народа.

