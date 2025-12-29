Главные мировые события 2025 года: политика, конфликты, протесты и глобальные сдвиги - ФОТО

2025 год стал переломным для международной политики. Мир вступил в новый этап турбулентности: усилились конфликты, обострились противоречия между ведущими державами, появились новые очаги нестабильности, а глобальные протестные движения поколений Z изменили внутреннюю политику сразу нескольких стран.

Параллельно технологический прогресс и климатические вызовы сместили акценты в международной повестке. Международные рынки лихорадило из-за скачков цен на энергоресурсы.

Ниже представлен обзор ключевых событий, определивших политическую, экономическую и социальную карту 2025 года.

Геополитика и международные отношения

Конфликт в Украине по-прежнему в центре внимания

В 2025 году война в Украине продолжалась, оставаясь одним из самых разрушительных и политически чувствительных конфликтов в мире. На дипломатическом уровне год прошел под знаком множества мирных инициатив, которые, однако, не привели к прорыву. Страны Европы пытались выработать новый формат переговоров, Вашингтон предлагал обновленную концепцию безопасности для региона, а Китай и ряд стран Глобального Юга продвигали свои альтернативные планы прекращения огня. Несмотря на дипломатическую активность, ни один из планов не получил согласия всех сторон, и конфликт вошел в очередной год без четкого видимого пути к разрешению.

Одновременно с военными и дипломатическими вызовами внутренняя повестка Украины в 2025 году столкнулась с темой коррупции, которая стала одним из ключевых факторов критики со стороны международных партнеров и тормозила эффективность помощи, реформ и укрепление институтов.

США в 2025 году: политический разворот, внутреннее давление и глобальная конфронтация

2025 год стал для США годом резкого политического перелома. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом привело к масштабной перестройке государства: администрация оперативно демонтировала ключевые инициативы эпохи Байдена - от климатических и миграционных реформ до международных соглашений и правил регулирования высоких технологий. На внутреннем уровне страну охватили протесты движения No Kings, отражающие растущее недовольство общества усилением президентской власти и нарастающей политической поляризацией.

Одновременно экономика столкнулась с новой волной торговых войн: Вашингтон открыл фронты не только против Китая, но и против Европы, что усилило нестабильность на глобальных рынках. США в 2025 году вернулись в центр мировой политики как фактор, задающий тон международной конфронтации и формирующий новый, более жесткий формат глобальных отношений.

Американская администрация в 2025 году перешла к более агрессивной линии поведения за рубежом. Захват ВМС США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы вызвал дипломатический скандал: Каракас назвал произошедшее «актом международного пиратства». Этот эпизод стал символом возвращения «силовой дипломатии» США в Латинской Америке.

Турбулентность в международной политике - мирные инициативы

В 2025 году продолжались политические трансформации в разных уголках мира.

Китай утвердил свое влияние на международной арене, особенно в Азии и Африке. Страна также активно развивала свои амбиции в космосе и в области инновационных технологий.

Россия на фоне конфликта в Украине продолжала менять свою внешнюю и внутреннюю политику, усиливая связи с рядом стран, включая Китай, Иран, государства Ближнего Востока и Латинской Америки.

В странах Ближнего Востока продолжалась нестабильность, особенно в свете конфликтов в Газе, Сирии, Ираке, Ливане и других странах региона.

2025 год стал еще одним периодом турбулентности для этого региона, где старые конфликты переплелись с новыми геополитическими раскладами. На фоне затянувшегося палестино-израильского кризиса международные посредники предпринимали попытки добиться временных соглашений о прекращении огня, однако устойчивого прогресса достичь не удалось - регион продолжил жить в режиме эпизодических эскалаций.

В 2025 году в Сирии произошел неожиданный политический поворот: к власти пришел Ахмед Аш-Шараа, что ознаменовало новый этап в управлении страной после десятилетий конфликта и нестабильности. Его администрация сразу сосредоточилась на восстановлении государственных институтов, территориального контроля и проведении ограниченных реформ для стабилизации экономики. На международной арене Аш-Шараа попытался наладить диалог с ключевыми игроками региона - Ираном, Турцией и Саудовской Аравией, одновременно стремясь уменьшить влияние внешних сил на внутренние дела Сирии. Несмотря на декларации о мире и реформировании страны, реальная ситуация оставалась сложной: региональные противники сохраняли влияние в отдельных районах, а экономика и социальная сфера продолжали испытывать серьезное давление из-за последствий десятилетней войны.

Иран–Израиль: конфликт и итоги

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по сотням целей в Иране - преимущественно военным и связанным с атомной индустрией объектам, где в том числе велось обогащение урана, который, по мнению израильских властей, Тегеран планировал использовать для создания ядерного оружия. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), военно-воздушные силы страны выполнили 1 тыс. боевых вылетов, уничтожив около 1 тыс. баллистических ракет и около 250 пусковых установок противника, а также порядка 80 батарей ПВО. Иран в ответ выпустил по израильской территории около 550 баллистических ракет и 1 тыс. дронов. Ночью 22 июня к ударам по Ирану присоединились США. Противобункерные бомбы GBU-57 были сброшены на иранские объекты в Фордо и Натанзе.

Конфликт продлился 12 дней и привел к жертвам среди гражданского населения. Израиль заявил о гибели 28 своих граждан, Иран - о гибели более 1 тыс. своих.

24 июня при посредничестве США стороны заключили перемирие, которое, впрочем, в первые же часы оказалось на грани срыва, и Трампу пришлось требовать от Израиля прекратить продолжающиеся воздушные атаки. Полноценного мирного урегулирования достигнуто не было - между двумя странами нет дипломатических отношений, нынешнее руководство Ирана не признает Израиль как государство.

Конфликт между Пакистаном и Индией

В 2025 году напряженность между Пакистаном и Индией переросла в открытые военные столкновения, прежде всего в спорных регионах Кашмира и приграничных территориях. Оба государства задействовали артиллерию, авиацию и беспилотные системы, что привело к значительным жертвам среди военнослужащих и гражданского населения. Международное сообщество выражало серьезную озабоченность возможностью эскалации до полномасштабной войны с применением ядерного оружия. Пакистан стремился заручиться поддержкой дружественных стран, включая Азербайджан, и одновременно призывал к дипломатическому разрешению конфликта. Индия, в свою очередь, усилила контроль и военное присутствие в зоне напряженности, подчеркивая готовность к «жесткому ответу на провокации». Конфликт серьезно осложнил региональную безопасность Южной Азии и поставил под угрозу стабильность международных торговых и энергетических коридоров.

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном

В 2025 году на границе Пакистана и Афганистана обострились вооруженные столкновения и террористические акции, связанные с действиями боевых группировок и разногласиями по контролю над приграничными территориями. Пакистан проводил целенаправленные операции против вооруженных формирований, которые использовали афганскую территорию для атак на его районы, а Кабул одновременно пытался контролировать ситуацию внутри страны и урегулировать напряжённость с соседом. Конфликт сопровождался частыми обменами артиллерийскими ударами и инцидентами с участием гражданских лиц, что усугубляло гуманитарную ситуацию и вызывало международную обеспокоенность. Обе стороны публично заявляли о готовности к диалогу, однако стабильного разрешения конфликта добиться не удалось, и граница оставалась зоной повышенной опасности для местного населения и международных гуманитарных миссий.

О ситуации между Камбоджей и Таиландом

В 2025 году напряженность между Камбоджей и Таиландом вновь обострилась на фоне территориальных споров и конкуренции за природные ресурсы вдоль границы. Случались локальные вооруженные столкновения между пограничными войсками, что приводило к разрушению инфраструктуры и временному переселению гражданских лиц. Обе стороны усилили военное присутствие в приграничных районах и одновременно предпринимали дипломатические шаги через ASEAN и международные организации для предотвращения дальнейшей эскалации. Конфликт оставался локальным, но демонстрировал устойчивую уязвимость региональной безопасности и необходимость долгосрочных переговоров по урегулированию спорных территорий.

ДРК и Руанда: мирные инициативы

Конфликт между ДРК и Руандой продолжается с 1996 года, активным участником остается группировка М23, утверждающая, что защищает тутси. В 2025 году администрация Трампа сделала ставку на экономическое сотрудничество: президент ДРК Феликс Чисекеди предложил США доступ к богатым минералами восточным регионам в обмен на «пакт безопасности» против М23.

27 июня 2025 года ДРК и Руанда подписали мирное соглашение под эгидой США, предусматривающее совместную разработку природных ресурсов и создание прозрачных цепочек добавленной стоимости с участием американских инвесторов. 17 июля ДРК заключила соглашение о геологоразведке с Kobold Metals.

Попытка подписать мирное соглашение с М23 в августе в Дохе не увенчалась успехом: повстанцы не приехали, заявив, что конголезские войска продолжают атаковать их позиции.

Египет и Эфиопия: конфликт из-за Нила

Конфликт между Египтом и Эфиопией связан со строительством ГЭС «Возрождение» на Ниле, начатым Эфиопией в 2011 году. Плотина обеспечит потребности Эфиопии в электроэнергии с возможностью экспорта излишков, но вызывает опасения Египта и Судана, которые боятся истощения своих водных ресурсов.

В июле 2025 года Эфиопия объявила о завершении строительства, что вновь обострило отношения с Египтом. Администрация Трампа, призывала к «справедливому соглашению», получив благодарность от президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, однако Эфиопия отвергла заявление, а формального урегулирования конфликта достигнуто не было.

Сербия и Косово: предотвращение обострения

В 2025 году конфликт между Сербией и частично признанным Косово оставался напряженным. По словам Трампа, США сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации: угрозой прекращения торговли он заставил стороны воздержаться от военных действий. В июле глава Косово Вьоса Османи подтвердила, что Вашингтон активно способствовал стабилизации отношений, и подчеркнула важность дальнейшего сотрудничества с США для поддержания мира на Балканах.

Армения и Азербайджан – мирная повестка

8 августа Трамп принял в Вашингтоне Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сначала они встретились с президентом США тет-а-тет, чтобы подписать двусторонние меморандумы о взаимопонимании, а потом втроем подписали совместную декларацию, в которой обязались двигаться к подписанию мирного договора.

Мирное соглашение, которое предусматривает установление дипломатических отношений, демаркацию и делимитацию границ и другие меры нормализации, Баку и Ереван согласовали к марту 2025 года. Текст проекта был обнародован после встречи лидеров двух стран с Трампом.

В нем содержится решение одной из наиболее сложных проблем, а именно разблокировки региональных коммуникаций. В частности, оговорено создание проходящего по армянской территории маршрута между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Он получил название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) и будет находиться под управлением США.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

В египетском городе Шарм-эш-Шейх состоялся Международный саммит мира (Peace Summit), посвященный ситуации на Ближнем Востоке, в частности, конфликту в секторе Газа. В мероприятии приняли участие более двадцати мировых лидеров и представителей различных государств. Главным итогом саммита стало подписание исторической декларации о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Важно отметить, что непосредственно Израиль и ХАМАС не участвовали в подписании декларации. Однако гарантами и посредниками соглашения выступили США, Египет, Катар и Турция, которые поставили свои подписи под документом, официально закрепившим договоренности о перемирии в регионе.

ПКК объявила о полном разоружении

В 2025 году Рабочая партия Курдистана (ПКК) объявила о полном разоружении и прекращении боевых действий, что стало важным этапом в урегулировании курдского вопроса на Ближнем Востоке. Разоружение сопровождалось вывозом оружия и демонтажем укрепленных позиций, а международные посредники контролировали процесс для обеспечения прозрачности. Этот шаг открыл путь к политическим переговорам между курдскими силами и государствами региона, а также способствовал снижению уровня насилия в Турции и северной Сирии. Разоружение ПКК стало серьезным сигналом о возможности мирного урегулирования курдского вопроса и стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе.

Геополитика в регионе

Саудовская Аравия и Иран в 2025-м продолжили осторожный диалог, но прорыва не произошло: соперничество в Йемене и вокруг Ормузского пролива по-прежнему подогревало напряженность. На юге Ливан оставался на грани экономического коллапса, что усугубляло политический тупик и риски новой волны нестабильности. В целом регион сохранил статус одной из наиболее взрывоопасных зон мира, где локальные конфликты переплетаются с глобальными геополитическими интересами.

Африка

В нескольких странах Африки фиксировались вооруженные столкновения, попытки военных переворотов и масштабные протесты. Континент стал эпицентром борьбы великих держав за природные ресурсы и логистические коридоры.

Продолжались столкновения в Судане и на границе Эфиопии и Эритреи. В Непале произошли первые студенческие митинги поколения Z против цензуры и коррупции. Протесты в Мали против военной хунты переросли в национальное движение.

Коррупционный скандал в ЕС

В 2025 году в Европейском союзе разгорелся крупный коррупционный скандал, связанный с распределением бюджетных средств и грантов на инфраструктурные и климатические проекты. Расследования выявили многочисленные случаи злоупотреблений, включая откаты, завышение стоимости контрактов и личное обогащение чиновников. Скандал вызвал широкий общественный резонанс, подорвал доверие к руководству ЕС и усилил критику со стороны правозащитных организаций и СМИ. В ответ на это руководство союза инициировало внутренние реформы, ужесточение контроля за расходованием средств и создание независимой комиссии по расследованию коррупции, однако общественное недовольство и политическая напряженность в странах-членах оставались высокими.

COP30 в Белене: глобальная конференция по климату и устойчивому развитию

В 2025 году в бразильском городе Белен прошла 30‑я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) - одно из ключевых международных климатических событий года, объединившее делегатов из десятков стран для обсуждения мер по борьбе с глобальным потеплением и реализации Парижского соглашения. Заседания конференции были посвящены усилению амбициозности национальных климатических планов, инновационным технологиям в энергетике и устойчивому развитию, а также механизмам финансирования перехода на «зеленую» экономику в развивающихся странах. В рамках форума внимание привлекло участие представителей Азербайджана, которые представили опыт восстановительных работ на освобожденных территориях и акцентировали внимание на важности многоуровневого сотрудничества в решении климатических и социальных проблем.

Теракты, катастрофы, покушения

В 2025 году мир столкнулся с рядом терактов, которые потрясли несколько стран и привели к значительным человеческим жертвам. Среди них:

Лондон - взрыв на железнодорожной станции в марте 2025 года, пострадали более 40 человек, 7 погибших.

Париж - попытка нападения на туристический район в июле, нейтрализована полицией, жертв удалось избежать.

Дели - нападение на массовое мероприятие в августе, более 20 раненых, террористическая группировка заявила о причастности.

Карачи - серия взрывов на рынках в сентябре, 15 погибших, десятки пострадали.

Багдад - атака на автобусную станцию в июне, более 30 погибших, ответственность взяла экстремистская группировка.

6 ноября 2025 года в Гонконге произошел крупный пожар, охвативший несколько жилых и коммерческих зданий в центральной части города. Погибли около 160 человек, десятки получили ранения, несколько человек числятся пропавшими. Пожар вызвал широкое общественное обсуждение вопросов безопасности, контроля за строительством и готовности к чрезвычайным ситуациям в мегаполисах.

В уходящем году в Северной Македонии произошел трагический пожар в ночном клубе «Pulse» в городе Кочани, унесший жизни 59 человек. Инцидент произошел ночью, когда клуб был полон посетителей, и огонь быстро охватил здание, блокируя основные выходы. Пожар вызвал волну общественного возмущения, проверки безопасности в развлекательных заведениях и требования ужесточить контроль за соблюдением норм пожарной безопасности по всей стране.

Выборы и протесты

2025 год стал периодом выборов во многих странах мира и протестов.

США: промежуточные выборы в Конгресс - республиканцы укрепили Палату представителей, демократы сохранили контроль над Сенатом. Это создало сложный политический расклад для реализации законодательной программы.

Бразилия: президентские выборы прошли в условиях экономических и социальных вызовов; победитель получил мандат на продолжение курса на укрепление регионального влияния.

Франция: парламентские выборы - правящая коалиция сохранила большинство, однако усиление оппозиции создало условия для более жесткой политической конкуренции.

Италия: региональные и парламентские выборы - рост влияния центристских партий и формирование новых коалиций.

Индия: выборы в нескольких крупных штатах укрепили позиции центристской партии и обеспечили поддержку национального правительства.

Пакистан: парламентские выборы сопровождались напряженностью на фоне конфликта с Индией и внутренней политической нестабильности.

Кыргызстан: парламентские выборы - большинство получили сторонники президента страны.

Нигерия и Южная Африка: президентские и парламентские выборы сопровождались массовыми протестами и политическим давлением оппозиции на власти.

Аргентина и Чили: парламентские выборы выявили усиление протестного электората, недовольного экономической политикой и социальными реформами.

Смена Папы Римского: В апреле в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. Ватикан определился и назначил главой Католичеcкой церкви Льва XIV. Он оказался первым в истории римским Папой из США.

Климатический кризис: катаклизмы и катастрофы в 2025 году

2025 год стал одним из самых экстремальных по природным катастрофам и климатическим аномалиям. В Европе, особенно в Испании, Италии и Франции, зафиксированы рекордные волны жары и лесные пожары, охватившие сотни тысяч гектаров леса. В Азии - мощные наводнения и тайфуны затопили районы Китая, Индии и Бангладеш, вызвав десятки тысяч переселенцев и крупный экономический ущерб. Северная Америка столкнулась с усилением ураганов на побережье США, а Канада пережила аномально жаркое лето, что спровоцировало лесные пожары и энергетический кризис. Латинская Америка пострадала от сильнейших ливней и оползней в Бразилии и Колумбии. Эти катастрофы подчеркнули необходимость ускоренной реализации климатических мер, усиления готовности к чрезвычайным ситуациям и глобального сотрудничества в сфере адаптации и смягчения последствий климатического кризиса.

Спорт в 2025 году: ключевые события и достижения

2025 год в мире спорта отметился рядом значимых международных соревнований и рекордов. В футболе прошли Кубок африканских наций и клубные континентальные турниры, где команды продемонстрировали высокий уровень конкуренции.

Летние виды спорта на чемпионатах мира по легкой атлетике и плаванию привлекли внимание миллионов зрителей, а новые рекорды мирового уровня в беге и плавании стали символом прогресса спортсменов. В зимних видах спорта, несмотря на отсутствие Олимпиады, наблюдался рост популярности лыжных и сноубордических соревнований. Особое внимание получили инновации в подготовке и медицине спортсменов, включая использование новых технологий для восстановления и анализа результатов. 2025 год также характеризовался активным развитием киберспорта, который закрепился как полноценная международная дисциплина с собственными чемпионатами и спонсорскими контрактами.

Технологические достижения и инновации

2025 год стал годом активного прогресса в науке и технологиях, когда новые разработки оказывали влияние на экономику, медицину и повседневную жизнь. В энергетике активно внедрялись инновационные решения для возобновляемых источников, включая усовершенствованные солнечные панели и компактные модульные атомные реакторы.

В области медицины широкое распространение получили генетические терапии и персонализированная медицина, позволяющие лечить ранее неизлечимые заболевания. Искусственный интеллект и робототехника проникли в промышленность, транспорт и логистику, повышая эффективность и снижая издержки.

В сфере космических технологий отмечался рост коммерческих миссий на Луну и Марс, а также запуск спутниковых систем нового поколения для глобального интернета и наблюдения за климатом. 2025 год также стал годом активного развития квантовых вычислений, что открыло новые возможности для науки, шифрования и обработки больших данных.