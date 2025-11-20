TRIPP становится частью большого регионального замысла

Проект «Маршрут Трампа» (Trump Route for International Peace and Prosperity - TRIPP), который еще несколько месяцев назад казался амбициозной, но далекой инициативой, сегодня заметно продвинулся вперед, приобретая очертания инфраструктурной и политической реальности.

В последние дни на всем пространстве Южного Кавказа и сопредельных регионов наметилась ясная и ощутимая активизация, причем проявляется она не в виде разрозненных заявлений или символических визитов, а через последовательное участие высокопоставленных представителей США, новый политический импульс со стороны Азербайджана и появление понимания, что TRIPP может стать не просто отдельным проектом, а структурным элементом всего Среднего коридора. Именно это ощущение - переход от разговора к работе - и создает новую атмосферу, которая в регионе ощущается все отчетливее.

В этой новой конфигурации начинают проявляться и долгосрочные политические последствия для ключевых региональных игроков, которые неизбежно перестраивают свои стратегии в условиях появления нового устойчивого коридора.

В первую очередь для Армении, как для страны, через территорию которой проходит этот маршрут, реализация TRIPP означает постепенную трансформацию ее роли от «узла напряженности» к транзитной площадке, что открывает для Армении возможность впервые за долгие десятилетия перейти от условий изоляции и ограничений к логике экономической вовлеченности. Это создает для армянского руководства новый политический ресурс. В частности, участие в международном коридоре делает Армению более предсказуемым и привлекательным партнером, снижает ее зависимость от внешних сил и увеличивает пространство для самостоятельных решений.

Для Ирана появление TRIPP создает новую внешнеполитическую реальность: Тегеран больше не остается единственным южным выходом для региональной логистики. При этом проект не против Ирана - он лишь уменьшает его монополию на маршруты. Это подталкивает Иран к более гибкой дипломатии, усилению транспортной конкуренции и попыткам предложить собственные форматы, чтобы не оставаться на обочине усиливающегося коридора Восток-Запад.

Тем временем Россия сталкивается с принципиально новой геополитической ситуацией: она более не может рассматривать Южный Кавказ как пространство своей исключительной транспортной или политической доминации. TRIPP создает альтернативный маршрут, объективно снижая влияние Москвы и меняя баланс сил. При этом Россия вынуждена адаптироваться. Полностью противостоять проекту она не может, а игнорировать его последствия невозможно.

Ключевым моментом последних дней стало посещение региона заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер. Ее встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым стала одним из тех событий, где дипломатия перестает быть формальностью и превращается в практическую область решений. Байрамов прямо заявил, что Баку заинтересован в ускорении работы над проектом TRIPP, который Соединенные Штаты намерены реализовать для обеспечения прямого сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой. Такой четкий акцент на ускорении - не случайность. В понимании Азербайджана TRIPP - не просто транспортный проект, а стратегическая связка, которая меняет всю геоэкономическую конфигурацию региона.

Встреча Хукер состоялась и с помощником Президента Азербайджана - завотделом по внешнеполитическим вопросам Хикметом Гаджиевым, где этот же вопрос вновь оказался среди центральных. Это важно не только потому, что указывает на внимание администрации США в целом к преодолению конфликтного наследия в регионе, но и потому как дает понять, что TRIPP, по логике Вашингтона, должен стать частью нового, защищенного, политически значимого пути.

Параллельно с визитом Хукер регион посетил старший советник Госдепартамента США Джонатан Асконас. Он провел переговоры в Грузии - стране, которая объективно является критически важным звеном любого восточно-западного маршрута. На встрече с главой администрации правительства Грузии Леваном Жоржолиани особое внимание было уделено шагам, предпринятым грузинским правительством для усиления транзитной функции страны, а также позиции Тбилиси в отношении проекта TRIPP. Обсуждался характер гарантий безопасности, которые американская сторона способна обеспечить движению грузов, и возможное позитивное влияние всего маршрута на региональную стабильность. В ходе пребывания в Грузии Асконас посетил также пограничный пункт Садахло - место, где реальность международных коридоров становится видимой на уровне инфраструктуры, контроля, логистических потоков. Визит высокопоставленного американского представителя на такой объект говорит о том, что Вашингтон хочет не просто поддержать проект он «примеряет» его на практике к условиям, существующим «на земле».

Именно сочетание дипломатической активности и внимания к деталям делает TRIPP заметным не только для политиков, но и для экспертного сообщества. Как заявил на прошедшем на днях в Баку форуме мозговых центров Азербайджана и США старший внештатный научный сотрудник Атлантического совета и геополитический аналитик Рич Аутзен, «соглашение по TRIPP имеет не только дипломатическое значение, но и огромный коммерческий потенциал». «Это привлекает широкий круг сторонников данной договоренности, включая частный сектор, что усиливает перспективы ее успешной реализации».

Эти слова особенно точно отражают реальную логику проекта: его движет не только политическая необходимость, но и экономический расчет. В дополнение Аутзен указывает, что государства Центральной Азии видят в TRIPP возможность реализовать весь Средний коридор, укрепляющий связи Центральной Азии и Южного Кавказа с западными экономиками: «Сейчас в успехе проекта заинтересованы около десятка стран, что делает его многомерным и стратегически значимым для всего региона. В сочетании с возможностями для частного сектора это создает серьезные основания для оптимизма».

Наличие множества сторонников - важная характеристика, превращающая TRIPP в маршрут с гораздо более мощной политической опорой, чем у большинства региональных проектов последних лет.

Эта мысль получает развитие в комментариях Кямрана Бохари, генерального директора Евразийской программы безопасности и процветания, который подчеркивает, что «Южный Кавказ обладает потенциалом стать обширным геополитическим коридором, что очень важно». По его словам, соединяющий Азербайджан и Нахчыван коридор, планирующийся через территорию Армении, имеет стратегическое значение. Эксперт обращает внимание, что администрация Трампа уделила особое внимание этому маршруту, поскольку он открывает новые возможности для расширения отношений между Западом и Востоком. Более того, Бохари подчеркивает: «Это также означает новый этап в отношениях США с Азербайджаном и беспрецедентный подход Вашингтона к региону Южного Кавказа».

Здесь важен сам факт переосмысления роли Азербайджана - не как одного из участников процесса, а как центрального узла, формирующего новую архитектуру взаимодействия. Поэтому абсолютно логичным выглядит и его вывод: «Сегодня Азербайджан - влиятельный актор в регионе. В то время, когда его северные и южные соседи сталкиваются со стратегическими трудностями, мы видим, что Азербайджан играет важную роль, особенно в посреднической сфере. Ведь соседние страны страдают от войн и различных геополитических потрясений. Процессы вокруг Азербайджана стремительно меняются, и эта ситуация создает новые возможности для страны. Думаю, что Азербайджан успешно их использует».

Эти слова гармонируют с реальными процессами: страна действительно укрепляет свою роль не за счет деклараций, а за счет инфраструктуры, дипломатии и масштабных проектов международного уровня.

На фоне такого интереса к TRIPP и всей конфигурации региональных связей символически важным стало стратегическое решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника, что было расценено Президентом Узбекистана - страны, принимавшей на днях 7-й саммит данного формата, как «исторический день». Это фактически означает, что пространство Центральная Азия - Южный Кавказ перестает быть разделенным, причем именно благодаря Азербайджану, играющему роль моста между этими двумя стратегически значимыми регионами. «Мы принимаем принципиальные решения о присоединении Азербайджанской Республики к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника. Мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, проложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обоих регионов», - сказал Шавкат Мирзиеев. Эти слова подчеркивают не просто дипломатическое расширение, а глубокие геополитические изменения, ведь если раньше Азербайджан и Центральная Азия действовали как партнеры, то теперь они формируют единое пространство решений.

Эту мысль ярко выразил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Хотя Азербайджан и расположен на Южном Кавказе, сегодня благодаря активному взаимодействию Центральная Азия и Азербайджан являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет». Эти слова удивительно точно ложатся в контекст разворачивающихся процессов. Ильхам Алиев продолжил: «Сегодня Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном, связующим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран. Совместные усилия по модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, синхронизация и цифровизация таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и расширения взаимодействия на международных рынках».

Таким образом, «Маршрут Трампа» вписывается в контекст уже существующего понимания региона как единой транспортно-логистической оси, а не набора разрозненных маршрутов.

Особой значимостью отличается фрагмент выступления Ильхама Алиева, напрямую связанный с TRIPP: «Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. С пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе эта железная дорога станет важной артерией Среднего коридора. Также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора».

Слова азербайджанского лидера - это прямое подтверждение того, что TRIPP становится элементом, интегрированным в более широкий проект расширения и укрепления Среднего коридора. Для США этот маршрут служит геополитическим проектом укрепления вектора Восток–Запад, для региона - экономическим рывком, а для Азербайджана - укреплением своей роли ключевого транзитного государства нового образца.

Совокупность всех этих событий демонстрирует, что TRIPP становится частью практической работы, частью нового формата регионального сотрудничества, элементом мощной инфраструктурной сети, где Азербайджан играет ведущую роль. Наблюдающаяся в последние дни высокая интенсивность визитов американских представителей, а также событий и мероприятий вокруг Зангезурского коридора, демонстрирует серьезную заинтересованность Штатов в этом проекте, укладывающемся в логику долгосрочной политики Вашингтона по отношению к этому региону. Комментарии аналитиков из США и международных центров показывают, что проект имеет мощную экспертную поддержку. Решение о присоединении Азербайджана к консультативному формату Центральной Азии указывает, что регион больше не мыслит себя фрагментировано. А заявления Ильхама Алиева подтверждают, что страна находится в моменте, когда ее стратегическая инфраструктура действительно способна стать основой нового пути между Западом и Востоком.

Таким образом TRIPP постепенно превращается в символ новой региональной архитектуры, где транспорт, политика и безопасность сливаются в единую линию развития. И именно поэтому его реализация станет одной из центральных тем ближайших лет, задавая новое направление сотрудничества, укрепляя позиции Азербайджана и создавая на пространстве Южного Кавказа и Центральной Азии устойчивую и взаимовыгодную систему связей, которая уже сегодня начинает работать на будущее.