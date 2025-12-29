Политика в ритме барабана и танцев: Пашинян и искусство «быть ближе» - ВИДЕО

Каждая эпоха рождает своих политиков. Одни запоминаются строгими портретами в кабинетах, другие - пламенными речами, а третьи… сердечками в Instagram.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, кажется, решил пойти по самому современному и, пожалуй, самому «музыкальному» пути.

Пашинян давно уже не ограничивается официальными заявлениями и протокольными кадрами. Он появляется в утренних эфирах бодрым и энергичным, ходит в шляпе, катается на велосипеде по улицам Еревана. Велосипед, к слову, сопровождает его и за пределами страны - во время зарубежных визитов.

Музыка - отдельная тема. Посещая другие страны, Пашинян включает композиции, характерные для местной культуры. Жест, безусловно, вежливый и даже трогательный: мол, мы здесь гости, уважаем традиции, чувствуем ритм. И, конечно, неизменный финальный аккорд - сердечки в Instagram. Универсальный язык эпохи соцсетей, понятный без перевода.

Правда, как показало время, одних сердечек оказалось маловато. Алгоритмы требуют разнообразия, аудитория - зрелищ. И вот Пашинян уже не просто улыбается в камеру, а садится за барабаны. Видео, где он играет, разлетается по соцсетям, вызывая улыбку даже у тех, кто далек от политики.

Следующий уровень - танцы на дискотеке вместе с молодежью. Тут уже не до формальностей: музыка громкая, движения свободные, атмосфера максимально «своя».

Смотрится это, надо признать, весело. Где-то даже по-доброму. Не каждый день видишь главу правительства в роли участника танцпола. В этом есть определенное обаяние и, главное, понятный месседж: «Я с вами, я рядом, я не оторван от жизни».

Ирония лишь в том, что образ постепенно начинает напоминать хорошо продуманный сериал. Серия про велосипед - была. Серия про музыку зарубежных стран - тоже. Сердечки - почти постоянная рубрика. Теперь вот барабаны и дискотека. Возможно, впереди акустический концерт или диджей-сет, кто знает. В эпоху, когда политика все чаще превращается в контент, границы жанров стираются.

Похоже, так выглядят политические реалии нашего времени: сегодня от политика ждут не только решений, но и контента. Он должен мелькать в ленте между сторис друзей, котами и мемами - желательно с движением и под музыку. Пашинян, судя по всему, эту формулу усвоил.

Он не особо переживает из-за того, как это выглядит со стороны: можно станцевать, можно подурачиться, можно выйти за привычный «серьёзный» формат. Всё это аккуратно вписывается в предвыборный тайминг и подаётся как максимальная близость к народу, особенно к молодёжи. Соцсети, яркие образы, демонстративная непринуждённость - стандартный набор цифровой эпохи.

В результате складывается образ лёгкий, почти эстрадный. Это не политика в классическом смысле, а скорее шоу с элементами саморекламы - без занавеса и с обязательной улыбкой. Сердечек, видимо, оказалось маловато, зато теперь появились барабаны. Видимо, для усиления эффекта.

Если политика - это искусство возможного, то в данном случае она ещё и искусство держать ритм. А ритм, как известно, можно менять - главное, чтобы публика не ушла с танцпола.