Создаётся прямой съезд с Зыхского шоссе на улицу Инглаба Исмаилова – ВИДЕО

Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в Баку реализуется ещё один проект, направленный на развитие мобильности, совершенствование транспортной инфраструктуры, а также обеспечение удобства и безопасности всех участников движения.

Отметим, что водителям, желающим выехать с улицы Инглаба Исмаилова на Зыхском шоссе, приходится преодолевать расстояние в 1500 метров и использовать место для разворота вблизи пересечения с проспектом Гянджа.

В обратном направлении транспортным средствам, стремящимся попасть с Зыхского шоссе на улицу И.Исмаилова, приходится совершать дополнительный маршрут длиной 5,5 км до кольца на Говсанском шоссе или использовать внутренние дороги жилых домов на проспекте Гянджа, что приводит к перегрузке этих дорог.

Согласно реализуемому AYNA проекту, будет организован прямой съезд с Зыхсклого шоссе на улицу И.Исмаилова. На перекрёстке улицы И.Исмаилова с Зыхским шоссе будут демонтированы металлические ограждения и создан регулируемый светофором перекрёсток, что обеспечит прямой выезд на дорогу жителям посёлка Зых.

«Реализация проекта облегчит движение транспортных средств в этом районе», - подчеркивают в AYNA.