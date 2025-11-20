Ишхан Вердян для 1news.az: Нам всем предстоит привыкнуть к тому, что азербайджанцы - соседи, а не угроза

Армения переживает период глубоких политических и общественных трансформаций: старые элиты стремительно теряют влияние, оппозиция пытается компенсировать отсутствие реальной поддержки информационным шумом, а общество все настойчивее ищет выход из затянувшейся изоляции.

На фоне формирования нового внешнеполитического курса и попыток Еревана переосмыслить отношения с соседями в армянском обществе нарастает понимание того, что устойчивый мир с Азербайджаном - не абстрактная опция, а единственный реальный шанс на развитие.

В этих условиях особенно важны честные и трезвые оценки тех, кто наблюдает за процессами в Армении изнутри, но не связан с политическими кланами и реваншистскими кругами. Армянский блогер и общественный деятель Ишхан Вердян в интервью 1news.az рассказал о реальном состоянии армянской политики, кризисе традиционной оппозиции, стабильности позиций Никола Пашиняна и о том, почему армянскому обществу предстоит привыкнуть к очевидной истине: азербайджанцы - соседи, а не угроза.

- Как вы оцениваете текущую политическую ситуацию в Армении, стабильна ли она? Насколько глубоким является раскол в армянском обществе по ключевым внешнеполитическим вопросам - прежде всего по отношению к Азербайджану и мирному процессу? Можно ли говорить о кризисе традиционных оппозиционных структур в Армении, и если это так, то с чем вы связываете причины?

- Политический раскол в Армении существует в основном в медиапространстве. Только в новостях можно увидеть картинку, где якобы непримиримая оппозиция ведет «ожесточенную борьбу» с Николом Пашиняном, а его рейтинг «стремительно падает». На деле эта информация часто формируется и распространяется самими оппозиционными силами.

Основная проблема армянского правительства - отсутствие полноценной международной коммуникации. Официальные структуры пока не выстроили эффективную работу с зарубежными СМИ и политическими акторами, чтобы те действительно понимали реальную ситуацию в стране. У Армении нет сильного русскоязычного или англоязычного государственного медиа, способного корректно и своевременно объяснять происходящее.

Из-за этого складывается впечатление, будто в стране идет серьезная внутренняя борьба. Но в действительности все иначе: сегодня подавляющее большинство граждан Армении поддерживают Никола Пашиняна и его курс, особенно его инициативы, связанные с мирной повесткой.

Другое дело, что общество пока не до конца понимает, как именно будет реализовываться мирный процесс и каким образом будет выстраиваться взаимодействие между армянами и азербайджанцами. Но сам факт широкой поддержки мирной повестки премьер-министра остается очевидным и неоспоримым.

- Что, на ваш взгляд, станет главным фактором на предстоящих парламентских выборах: экономика, вопросы безопасности или внешнеполитический курс, который Ереван пытается выстроить в постконфликтный период? Сможет ли партия Пашиняна сохранить большинство в парламенте? Насколько серьезны внутренние проблемы в команде Пашиняна - и могут ли они ощутимо повлиять на исход избирательной кампании?

- Команда Никола Пашиняна в целом работает слаженно, и каких-то серьезных внутренних конфликтов там не наблюдалось. Другое дело, что отдельные ее представители действительно недостаточно компетентны в тех темах, которые сегодня находятся в центре внимания. Но я считаю важным дать людям возможность учиться. Ситуация новая - и для самой команды, и для страны в целом.

Армении нужно заново научиться жить без войны с Азербайджаном. Нам всем предстоит привыкнуть к тому, что азербайджанцы - соседи, а не угроза. И с этим вызовом пока справились далеко не все, включая людей, находящихся близко к Пашиняну.

Тем не менее, если говорить о внутренней политике, команда Пашиняна остается достаточно сильной. Она обладает работоспособными структурами, заметными спикерами, и прошедшие выборы в Вагаршапате показали, что и в электоральном плане ситуация у них стабильная.

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, Пашинян выиграл бы их с крайне высокой вероятностью. Что произойдет через полгода - вопрос открытый. Но если он продолжит нынешнюю линию - внешнюю, ориентированную на мир, и внутреннюю, направленную на повышение благосостояния граждан, а это сегодня реально происходит, то его шансы остаться у власти в следующем электоральном цикле будут по-прежнему очень высокими.

- Может ли Армянская апостольская церковь превратиться в самостоятельного политического игрока, а старые элиты - силы, связанные с бывшими президентами и реваншистскими группами, консолидироваться и создать реальную угрозу позиции Пашиняна на выборах?

- Сегодня служители Армянской апостольской церкви не могут представлять собой реальную политическую силу. В Армении идут масштабные медиа-расследования, связанные с деятельностью церковных иерархов, и, поверьте, картина там очень тяжелая. Речь идет о случаях, связанных и с коррупцией, и с различными преступлениями, включая сексуального характера. Их статус священнослужителей остается фактически единственной защитой: если они окажутся вне церковных структур, у правоохранительной системы сразу возникнут серьезные вопросы к их деятельности.

Общество это прекрасно видит и самостоятельно делает выводы. В результате церковь сегодня не обладает политическим весом. Я говорю не о религии и не о вере, а именно о конкретных церковных деятелях, которые оказались в центре скандалов. Факт остается фактом: они серьезно скомпрометировали себя в глазах граждан, и рассчитывать на возвращение влияния им уже не приходится. Для них эта страница, по сути, перевернута.

Что касается остальной оппозиции - бывших армянских элит, «карабахского клана», то они, естественно, попытаются консолидировать вокруг себя политические силы или, наоборот, раздробить оппозиционное поле на несколько мелких центров, чтобы рассеять голоса. Они будут стремиться противостоять Пашиняну всеми доступными методами.

Более того, через свои медиа они будут пытаться представить собственные поражения как победы - это уже привычная для них тактика. Но сама мысль о том, что Роберт Кочарян способен выиграть честные выборы у Никола Пашиняна, относится скорее к области научной фантастики.

Поэтому я остаюсь при своей позиции: если правительство Армении продолжит курс, который оно проводит сегодня, а судя по всему, именно так оно и намерено действовать, то следующие выборы для него будут столь же успешными, как и предыдущие два электоральных цикла.

- Как вы оцениваете искренность Еревана в вопросе заключения мирного договора с Азербайджаном? Есть ли в армянском обществе понимание того, что мир - это единственный реальный шанс вывести страну из экономического тупика?

- В своей мирной повестке Никол Пашинян практически не может быть неискренним. Он уже сделал такие шаги, которые, будь его политика просто тактическим блефом, обернулись бы для него тяжелыми последствиями. Он пошел на решения, которые еще недавно не вписывались в привычную региональную логику.

Открытие прямого диалога с Турцией и стремление к столь же прямому диалогу с Азербайджаном свидетельствуют о том, что ключевые красные линии уже пройдены. Возврата к прежнему подходу больше нет. Для него вопрос продвижения мирной повестки - это уже вопрос политического выживания.

Другое дело, что даже сам Никол Пашинян пока не до конца представляет, каким именно будет этот мир в своем конечном виде. Это во многом результат недостаточной подготовки или некомпетентности части людей, которые сегодня окружают Пашиняна. Отчасти это и последствия личных потерь, страхи недавнего прошлого.

Армянское общество хочет мира, это очевидно. Но серьезная проблема заключается в отсутствии коммуникации между народами. В Армении до сих пор сохраняются представления, что Азербайджану нельзя доверять; многие не признают за Азербайджаном ту субъектность, которую он на самом деле имеет, и отказывают ему в праве быть услышанным.

Поэтому общественное отношение к азербайджанцам пока нельзя назвать энтузиастичным. Однако понимание, что с Азербайджаном должен быть мир, сегодня практически не вызывает споров.