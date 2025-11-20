Госслужба Азербайджана заявила о необходимости усиления готовности к информационной войне

Остановка работы более чем 9 тысяч азербайджанских сайтов, произошедшая 18 ноября, не должна рассматриваться как единичный инцидент, связанный только с платформой Cloudflare.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии «День кибербезопасности» заявил заместитель начальника главного управления Госслужбы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

По его словам, ситуация показала, насколько важно развивать локальные цифровые решения и снижать зависимость частного сектора от зарубежных сервисов.

«Создание отечественных продуктов должно стать одной из ключевых задач компаний с большим потенциалом, таких как Proxima. Это напрямую связано с обеспечением цифрового суверенитета, что является одним из приоритетов, определенных президентом страны в утвержденной Стратегии по информационной безопасности», — отметил Мамедов.

Он подчеркнул, что недавний инцидент стал ярким примером зависимости частного сектора от внешних платформ. Значительная доля пострадавших ресурсов пришлась на медиа-сайты, что, по его словам, должно стать сигналом о необходимости усиления готовности к информационной войне.

Мамедов сообщил, что за последние три года ряд госструктур отказались от решений типа Cloudflare, предполагающих перенос интернет-трафика за рубеж, их защита обеспечена через национальную инфраструктуру AzStateNet.

«В целом за три года сеть 457 государственных объектов была переведена на AzStateNet, что обеспечило их локальную защиту. Такой подход применяется не только к интернет-ресурсам, но и к специальной государственной связи. Даже при сбоях глобального интернета государственные информационные ресурсы продолжат работать локально, а системы спецсвязи для силовых структур функционируют по всей стране без зависимости от мобильных сетей», — заявил он.

Он также отметил, что государственным учреждениям предоставляется приложение TİMS, которое используется как локальная альтернатива WhatsApp, снижая внешнюю зависимость.

В завершение Мамедов подчеркнул, что развитие местных компаний и продуктов способствует укреплению всей цифровой экосистемы и напрямую влияет на кибербезопасность государственных структур.