Граждане Украины оказались между двух угроз - разрушительной войной и глубоко укоренившейся коррупцией.

Для миллионов людей повседневная жизнь стала борьбой за выживание: разрушенные дома, утрата работы и нестабильный доход усугубляются неэффективностью государственных институтов и злоупотреблениями в ключевых сферах, что усиливает гуманитарный кризис и подрывает доверие к власти.

Коррупционные скандалы наглядно показали, что обещания Владимира Зеленского, данные в 2019 году, - искоренить коррупцию, разрушить старые схемы и восстановить доверие к государственным институтам - остались декларациями. Системная коррупция продолжает проникать в важнейшие сферы, а реальные меры по ее преодолению сталкиваются с серьезными препятствиями, что снижает доверие граждан и делает прозрачность и ответственность недостижимыми.

Одним из ярких примеров стал скандал в энергетическом секторе, получивший название «Операция Мидас». Следствие выявило, что подрядчики «Энергоатома» вынуждены были выплачивать взятки в размере 10–15 % от стоимости контрактов для обеспечения выгодных условий и продвижения своих проектов. В этом деле фигурируют высокопоставленные чиновники и лица, близкие к президенту. Расследование показало, что средства, выделяемые на энергетические проекты, перераспределялись через цепочки офшорных компаний и подконтрольных частных фирм, что создавало дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Эти схемы подрывают энергетическую безопасность страны, особенно в зимний период, когда стабильное снабжение электроэнергией критически важно для населения и промышленных предприятий.

Не менее тревожен скандал в оборонной сфере. Следствие выявило завышение контрактов на закупку дронов и систем радиоэлектронной борьбы с откатами до 30 % от стоимости оборудования. Среди обвиняемых - депутаты, чиновники и военнослужащие. Нарушения в этой критически важной сфере напрямую ослабляют боеспособность армии, создавая угрозы безопасности на линии фронта. Системные злоупотребления в логистике и закупках вооруженных сил показывают, что коррупция проникает даже в сферы, от которых зависит национальная безопасность.

Коррупция продолжает проявляться и в других секторах. Расследования выявляют непрозрачное расходование средств на закупку медицинского оборудования, продовольствия, восстановление разрушенных объектов и инфраструктуры. Даже гуманитарные проекты, финансируемые международными партнерами, не остались в стороне от злоупотреблений. Каждый случай коррупции уменьшает эффективность помощи и усиливает социальную нестабильность.

Особое внимание вызывают фигуры из ближайшего окружения президента. Предприниматель Тимур Миндич, бизнесмен Алексей Чернышов и советник президента Сергей Шефир оказались в центре ряда финансовых и корпоративных скандалов. Их участие в сомнительных схемах создает впечатление, что старые коррупционные практики лишь переформатировались под новую власть, что воспринимается обществом как предательство избирателей, надеявшихся на изменения.

Последствия коррупции многогранны. Она подрывает доверие граждан к государству, затрудняет проведение реформ, снижает легитимность институтов и замедляет восстановление экономики. Международные партнеры, включая Европейский союз, США и международные финансовые организации, внимательно следят за коррупционным скандалом. Практически все международные партнеры Украины в своих заявлениях предупредили Киев, что любые свидетельства злоупотреблений могут привести к задержкам финансирования, ужесточению контроля и пересмотру условий сотрудничества. А как известно, в условиях войны каждая заминка в поставках средств и вооружения способна иметь катастрофические последствия для обороноспособности и поддержки населения.

Для преодоления этих вызовов Киеву необходим комплексный подход. Прозрачность государственных закупок, усиление независимости антикоррупционных органов и внедрение строгих механизмов контроля - это только первые шаги, руководства страны. Важна личная ответственность высокопоставленных чиновников за свои действия и беспристрастное наказание всех, кто участвует в коррупционных схемах. Только такие меры способны вернуть доверие граждан и международных партнеров.

А реформирование институциональной системы требует сочетания законодательных изменений с практическим контролем за расходами, внедрением цифровых платформ для прозрачности закупок и мониторингом критически важных секторов. Таковы требования и международных партнеров Украины, поставленные перед официальным Киевом. Энергетическая сфера, оборона, логистика и гуманитарные проекты требуют особого внимания, поскольку именно здесь последствия коррупции напрямую отражаются на жизни людей и безопасности страны.

Кроме того, Украина столкнулась с серьезной проблемой общественного восприятия. Случаи коррупции среди ближайшего окружения президента и топ-чиновников сформировали у граждан ощущение безнаказанности и несправедливости. Обещания новой власти о честности и прозрачности столкнулись с суровой реальностью: соратники президента вовлечены в схемы массового присвоения средств, а действия руководства государства часто не только не препятствуют этим злоупотреблениям, но и создают для них благоприятные условия.

Каждый факт коррупции подрывает доверие внутри страны и одновременно сигнализирует международному сообществу: заявления Украины о приверженности демократическим ценностям и борьбе с коррупцией остаются декларациями. Это ослабляет поддержку союзников и ставит под угрозу стратегические интересы государства. В таких условиях защита репутации и легитимности становится столь же важной, как охрана территориальной целостности, ведь потеря доверия международных партнеров способна обернуться долгосрочной стратегической катастрофой для страны.

Так, борьба с коррупцией для Украины стала не просто элементом политики, а критическим условием выживания государства, обеспечения обороноспособности, социальной стабильности и восстановления экономики. Без решительных и системных мер страна рискует утратить как внутреннюю, так и международную легитимность, что лишь усугубит кризис и продлит страдания граждан.

Будущее Украины напрямую зависит от способности властей превратить обещания в реальные действия, укрепить институциональные механизмы, восстановить доверие населения и международных партнёров, а также продемонстрировать способность государства эффективно защищать граждан и управлять ресурсами даже в условиях войны. Только при выполнении этих условий Украина сможет преодолеть внутренние и внешние вызовы и начать путь к восстановлению и долгосрочной стабильности.

Лейла Ахмедова