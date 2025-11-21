Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Ильхаму Алиеву

Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном брифинге для представителей СМИ.

«Так, в ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тысячи тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления», – сказал Президент Казахстана.

Он также указал, что новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов.

«Казахстан поддерживает инициативу Армении «Перекресток мира» в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP». Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором «Север – Юг» отвечает интересам обеих стран», - заявил глава государства.