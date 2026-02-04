Генпрокуратура Ливии подтвердила смерть сына Каддафи

Генеральная прокуратура Ливии по результатам предварительного расследования подтвердила смерть Сейфа аль-Ислама - сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи - в результате огнестрельного ранения.

"Было установлено, что жертва была убита из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении ведомства, размещенном на его странице в Facebook.

Отмечается, что правоохранительные органы приступили к поиску улик, определению круга подозреваемых в совершении преступления и оформлению документов, необходимых для возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

3 февраля телеканал Libya al-Ahrar проинформировал о гибели сына Каддафи. Согласно его данным, это произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. Адвокат покойного Халед аз-Зайди подтвердил факт его убийства. По сведениям источников телеканала Al Hadath, близких к семье Каддафи, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия.

