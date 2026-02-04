Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку

По решению Правления Центрального банка Азербайджана все параметры процентного коридора снижены на 0,25 процентного пункта, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБ Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, учетная ставка установлена на уровне 6,5%, нижняя граница процентного коридора - 5,5%, верхняя граница - 7,5%.

При принятии решения по процентному коридору Центральный банк Азербайджана учитывал соответствие фактической и прогнозируемой инфляции целевому диапазону 4 ± 2%, глобальную экономическую активность и текущую ситуацию на международных финансовых рынках, основные тенденции внутренней макроэкономической среды, а также влияние решений денежно-кредитной политики на финансовые рынки и реальный сектор.

В настоящее время годовая инфляция продолжает оставаться в пределах целевого диапазона. За последние два месяца наблюдается тенденция к замедлению её роста. В декабре 2025 года инфляция за 12 месяцев составила 5,2%. В годовом выражении цены выросли: на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия - на 6,4%, на платные услуги - на 5,7%, на непродовольственные товары - на 2,5%. Годовая базовая инфляция в декабре 2025 года составила 4,8%, что отражает близость устойчивой части инфляции к целевому уровню. Основное влияние на фактическую инфляцию оказывают внешние и внутренние издержки.

Стабильность на валютном рынке продолжает играть ключевую роль в обеспечении ценовой стабильности. В 2025 году покупка наличной иностранной валюты обменными пунктами превысила продажу на 423 миллиона долларов США. Снижение уровня долларизации вкладов резидентов-физических лиц на 2,6 процентного пункта — до 28% — свидетельствует о позитивных ожиданиях относительно обменного курса. Валютные резервы Центрального банка в 2025 году увеличились на 5,1% и достигли 11,5 миллиарда долларов США.

Показатели внешнего сектора, влияющие на баланс валютного рынка, остаются благоприятными. По данным таможенной статистики, в 2025 году внешнеторговое сальдо страны составило 0,7 миллиарда долларов США. Без учёта импорта золота положительное сальдо внешней торговли превысило 6,9 миллиарда долларов США. Согласно обновлённым макроэкономическим прогнозам Центрального банка, к концу 2026 и 2027 годов счёт текущих операций останется профицитным.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учётом ситуации на финансовых рынках и ликвидности банковской системы. Основная операция на открытом рынке - депозитные аукционы сроком на одну неделю - позволила минимизировать влияние факторов, не связанных с денежной политикой, на индекс AZIR. На необеспеченном денежном рынке ставки остаются в пределах процентного коридора Центрального банка и близки к учетной ставке. Среднесуточный уровень индекса AZIR снизился с 6,73% в декабре 2025 года до 6,7% в январе 2026 года. Снижение учетной ставки в два этапа - в июле и декабре 2025 года на 0,5 процентного пункта в совокупности привело к снижению ставок в различных сегментах финансового рынка, включая доходность нот Центрального банка, государственных ценных бумаг, а также процентные ставки по новым депозитам и кредитам в манатах.

Согласно базовому сценарию, к концу 2026 и 2027 годов годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона. По февральским прогнозам 2026 года ожидается, что инфляция составит 5,5% в 2026 году и 4,0% в 2027 году. Прогноз инфляции на 2026 год пересмотрен в сторону понижения.

С момента предыдущего заседания существенных изменений в балансе инфляционных рисков не произошло. Геополитическая напряжённость, тенденции экономической фрагментации и нестабильность глобальной торговой среды продолжают поддерживать высокий уровень неопределённости на товарных и финансовых рынках. Основной внешний риск связан с передачей импортных цен на внутреннюю инфляцию и зависит от динамики цен у торговых партнеров, мировых цен на сырьё и колебаний номинального эффективного обменного курса. Внутренним риском может стать более высокий, чем ожидалось, рост внутренних издержек.

Следующее решение по параметрам процентного коридора будет принято на основе направления прогнозной и фактической инфляции, а также результатов макроэкономического анализа. Центральный банк продолжит использовать все доступные инструменты для обеспечения ценовой стабильности.

Данное решение вступает в силу с 5 февраля.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет опубликована 2 апреля.