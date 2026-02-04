В Азербайджане из-за погодных условий закрыты все порты.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта (DDLA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Парвана Иманова.

"В связи с погодными условиями вход и выход во все порты закрыт, все суда, находящиеся под местным и иностранным флагом, размещены на якорных стоянках и в укрытиях", - сообщила она.