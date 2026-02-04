В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 4 февраля встретился в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, стороны приветствовали прогресс, достигнутый в реализации итогов Вашингтонского мирного саммита, состоявшегося при содействии и участии Президента США Дональда Трампа. Они отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе.

Стороны признали, что оба общества уже ощущают реальные выгоды от мира на местах. Они выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Они также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.

Президент Алиев и Премьер-министр Пашинян обсудили реализацию проекта TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения.

Президент Азербайджана и Премьер-министр Армении подтвердили свою готовность продолжать работу по дальнейшему укреплению мира и стабильности между своими странами и договорились поддерживать контакты в целях содействия процессу двусторонней нормализации.

