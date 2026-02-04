 Сегодня день рождения великого азербайджанского ученого Лютфи Заде | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Сегодня день рождения великого азербайджанского ученого Лютфи Заде

First News Media10:27 - Сегодня
Сегодня день рождения великого азербайджанского ученого Лютфи Заде

Исполняется 105 года со дня рождения всемирно известного азербайджанского ученого, основоположника теории нечетких множеств и нечеткой логики, профессора Калифорнийского университета Лютфи Заде.

Лютфи Заде – одна из выдающихся личностей, чьи фундаментальные теории привели к серьезным изменениям в истории науки. Ученый, стоящий в одном ряду с Эйнштейном и Ньютоном, внес значительный вклад в науку.

Лютфи Рагим оглу Алескерзаде родился 4 февраля 1921 года в городе Баку. Начальное образование получил в школе номер 16, в 10 лет переехал вместе с семьей в Южный Азербайджан и в 1930-х годах продолжил учебу в Тегеране, в 1944 году успешно окончил Тегеранский университет по специальности «электрическая инженерия». В 1944-1959 годах Лютфи Заде получил в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете Соединенных Штатов Америки ученые степени магистра и доктора, в 1959 году пожизненно был избран профессором Университета Беркли в штате Калифорния, а с 1963 года руководил кафедрой электрической инженерии и компьютерных наук этого высшего учебного заведения и возглавлял Инициативу Беркли по теории мягких вычислений. Он был ведущим экспертом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Североатлантического альянса (НАТО). Также руководил Институтом информационных технологий İnstitute Zadeh-ZİFT в Беркли, где он жил. Лютфи Заде – второй ученый в мире после немца Макса Планка, при жизни которого был создан Научный центр, названный в честь него и его теории.

Всемирную известность и славу азербайджанскому ученому принесла теория нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория ввела в понятие двойных множеств новое выражение – нечеткие множества, и позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Ему были посвящены книги «Корифей современной науки», «Мир не может существовать без гениев», снят документальный фильм «Далекий и близкий Лютфи Заде», созданы ассоциация «Наследие Заде и искусственный интеллект» и Международная академия современных наук им. Лютфи Заде.

Его известные разработки – теория пространства состояний и теория управления и наблюдения за динамическими системами – составляют основу современной науки управления. НАСА исследует, проектирует и применяет системы управления на основе этих теорий. В настоящее время такие престижные компании Японии, как Mitsubishi, Toshiba, Sony, Canon, Sanyo, Nissan, Honda и другие, используют технологии нечеткой логики в производстве фото- и видеокамер, стиральных машин, вакуумно-химических очистителей, управлении автомобилями, поездами, промышленными процессами.

Избранный членом академий многих стран, в том числе Национальной академии инженерии США и Российской академии естественных наук, профессор Лютфи Заде был удостоен наград престижных международных обществ, структур и фондов, получил звание почетного доктора престижных университетов десятков стран. За ценный вклад в развитие науки и технологий, а также неоценимые заслуги в налаживании межкультурного диалога Лютфи Заде была присуждена одна из высших наград независимой Азербайджанской Республики – орден «Достлуг».

Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года в Калифорнии, похоронен в Баку, на Аллее почетного захоронения.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
332

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном - ...

Мнение

Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности

Общество

В результате сильного ветра в Баку пострадали десятки деревьев - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

Общество

В Азербайджане наблюдается метель

Жители сообщают об опасном тоннеле на одной из ключевых трасс Баку - ВИДЕО

Смерть годовалого ребенка зафиксирована в одном из районов Баку

В результате сильного ветра в Баку пострадали десятки деревьев - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Жители одного из районов Баку до полуночи останутся без воды

Арестованы руководитель РЦ «Гуртулуш» Джейхун Салманов и двое сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Текст новой Конституции Армении будет готов в ближайшие полгода

Сегодня, 13:40

В Азербайджане наблюдается метель

Сегодня, 13:30

В Армении заявили, что страна останется парламентской республикой

Сегодня, 13:23

Нахчыван: отказ от внешних гарантий как отражение новой реальности

Сегодня, 13:20

Имя Аллы Пугачевой и не только найдено в скандальных файлах Джеффри Эпштейна - ФОТО

Сегодня, 13:17

Жители сообщают об опасном тоннеле на одной из ключевых трасс Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

ЦБА перевел Министерству финансов нереализованные в прошлом году 541 млн долларов

Сегодня, 13:05

Смерть годовалого ребенка зафиксирована в одном из районов Баку

Сегодня, 13:03

Наиля Аскерзаде вновь в Баку - ФОТО

Сегодня, 13:00

Число жертв аномальных снегопадов в Японии достигло 30 - ФОТО

Сегодня, 12:55

В результате сильного ветра в Баку пострадали десятки деревьев - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:47

Талех Кязимов: Предложение валюты превысило спрос

Сегодня, 12:40

Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

Сегодня, 12:33

В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом

Сегодня, 12:30

В Баку организованы новые зоны посадки и высадки пассажиров - ФОТО

Сегодня, 12:25

Председатель ЦБА обнародовал прогнозы по экономическому росту и балансу текущих операций

Сегодня, 12:18

Произошло ДТП с участием грузового автомобиля в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:13

SOCAR усилила меры безопасности с учетом ухудшающихся погодных условий

Сегодня, 12:05

Silk Way West Airlines получила четвёртый грузовой самолёт Boeing 777F в рамках программы обновления флота

Сегодня, 12:00

Определены даты и места проведения выпускных экзаменов для 9-х классов

Сегодня, 11:58
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48