Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8

First News Media10:32 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) D-8 на тему "Продвижение диалога, сотрудничества и региональной солидарности" в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уважаемые участники Форума!

Сердечно приветствую вас на первом Медиафоруме Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8). Проведение этого Форума впервые в городе Баку по инициативе Азербайджана является важным событием.

Как вам известно, в прошлом году Азербайджанская Республика была единогласно избрана членом организации D-8. Знаменательно, что эта организация, функционирующая уже почти тридцать лет, впервые приняла решение о расширении. Это стало показателем международного доверия к нашей стране, проявлением наших крепких дружеских отношений и сотрудничества, единства и солидарности с каждой из стран-членов организации. Государства-члены организации D-8, охватывающей население численностью 1,2 миллиарда человек и обладающей огромным экономическим потенциалом, разделяют общие религиозно-культурные ценности. Сегодня платформа D-8, охватывающая уже три континента, обладает широкими возможностями для развития в таких важных областях, как устойчивый экономический рост, цифровая трансформация, искусственный интеллект, борьба с глобальным изменением климата и энергетическая безопасность. Наладив многоплановое партнерство со странами D-8 в области энергетики, транспорта и коммуникаций, Азербайджан стал важным участником регионального и международного сотрудничества.

Азербайджан со дня вступления в семью D-8 прилагает усилия для развития этого института. Это проявляется в сфере не только экономического, но и культурного, социального и гуманитарного сотрудничества. Почти за год, минувший с момента принятия Азербайджана в D-8, по инициативе нашей страны в городе Баку была организована первая встреча НПО стран D-8, в рамках Недели D-8 состоялся «Диалог высокого уровня D-8 по климату и урбанизации». Азербайджан продолжит вносить вклад в дальнейшее расширение сотрудничества в рамках этого института.

Выражаю уверенность в том, что данный форум, на котором собрались общественные и политические деятели, специалисты в области коммуникаций, представители медиа дружественных стран, станет эффективной платформой для обсуждения новых вызовов, возникающих в мировом информационном пространстве, и достижения общих целей. В период глобальных кризисов, новых испытаний и трудностей, стоящих перед человечеством, крайне важно, чтобы наши страны оказывали друг другу взаимную поддержку, в том числе демонстрировали солидарность в медиасфере.

В современном мире информация является не только обычной новостью; она играет важную роль в формировании доверия и взаимопонимания между народами, становясь главной движущей силой международных отношений, общественного мнения и экономического развития.

В настоящее время медиасреда стремительно трансформируется. К сожалению, в глобальном информационном пространстве непрерывно растут масштабы дезинформации, ложных новостей, гибридных угроз, дипфейков, злоупотреблений возможностями искусственного интеллекта и других манипуляций. Эти факторы, помимо серьезного влияния на имидж, внутреннюю жизнь стран, наносят удар по международной стабильности в целом и подрывают доверие между государствами. Поэтому одной из основных задач Медиафорума D-8 является формирование надежного сотрудничества между медиаструктурами стран-членов для создания правдивой, беспристрастной, объективной и ответственной информационной среды.

Азербайджан принимает ряд престижных международных мероприятий в области медиа, постоянно выступает с важными инициативами в этом направлении. Приводя нашу национальную медиастратегию в соответствие с международным опытом, мы уделяем особое внимание повышению профессионализма журналистов, распространению новостей, основанных на фактах, и развитию медиаграмотности. В то же время посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информационных платформ.

Сегодняшний Форум – эта новая площадка сотрудничества, создающая благоприятные возможности для взаимного обмена опытом между медиаструктурами дружественных стран. Уверен, что прозвучавшие здесь идеи, предложения и совместные проектные инициативы в будущем сыграют важную роль в информационной политике стран D-8.

Надеюсь, что Медиафорум D-8 внесет весомый вклад в укрепление сотрудничества, взаимного доверия и солидарности между нашими народами, обеспечение информационной безопасности, желаю успехов в работе форума.

