Центр аналитической экспертизы выявил нарушения в работе более 30 косметологических клиник

За последние 10 месяцев 2025 года Центром аналитической экспертизы Министерства здравоохранения были проведены плановые и внеплановые проверки в 33 косметологических клиниках.

Нарушения были выявлены во всех проверенных клиниках.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Центре аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

В косметологических клиниках были выявлены следующие нарушения: работа и деятельность без лицензии (23 случая), работа и деятельность, выходящая за рамки лицензии (4 случая), осуществление частной медицинской деятельности без сертификационного свидетельства (4 случая), осуществление частной медицинской деятельности без сертификационного свидетельства и вне рамок лицензии (1 случай), а также нарушения, связанные с лицензионными условиями (1 случай – протокол не составлен).

Отмечено, что по выявленным фактам были составлены протоколы в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных правонарушениях и направлены на соответствующее исполнение.