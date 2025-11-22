Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале - ВИДЕО
Состоялись похороны руководителя Бакинского дома национальной одежды Кёнуль Велибейли, погибшая при пожаре в многоэтажном жилом доме в Ясамале.
Об этом сообщила поэтесса Назиля Сафарли в социальных сетях.
«Сама она жила в съёмной квартире, но взяла под опеку трёх пожилых женщин. Ее 25-тилетняя дочь всё ещё борется за жизнь в реанимации в тяжёлом состоянии. Да помилует её Аллах», — отметила она.
Напомним, что всего при пожаое погибли три человека, 27 человек были госпитализированы в отделение неотложной помощи Клинического медицинского центра с отравлением различной степени тяжести.
