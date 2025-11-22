ЦАХАЛ ликвидировал пятерых высокопоставленных членов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня боевиками.

С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

"Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, а ХАМАС - нет", - добавил он.

Высказывания премьера распространила его канцелярия.

По словам Нетаньяху, "в течение всего периода прекращения огня десятки террористов ХАМАС пересекли линию израильских позиций, чтобы атаковать израильские войска".

"Мы вновь призываем посредников настоять на том, чтобы ХАМАС выполнил свою часть соглашения о прекращении огня и план президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов", - продолжил он, указав, что движение ХАМАС "должно немедленно вернуть останки трех погибших заложников, завершить процесс собственного разоружения и обеспечить полную демилитаризацию сектора Газа".

Источник: ТАСС