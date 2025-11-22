 Названы имена всех пострадавших при пожаре в жилом доме в Ясамале | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Названы имена всех пострадавших при пожаре в жилом доме в Ясамале

First News Media09:00 - Сегодня
Названы имена всех пострадавших при пожаре в жилом доме в Ясамале

Установлены личности всех пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку.

Из 26 пострадавших во время пожара 19 человек были выписаны из токсикологического отделения Клинического медицинского центра. Это Гудиев Алтай Фаррух оглу (2021 г.р.), Мамедова Амелия Заур гызы (2025 г.р.), Мамедова Эльмира Аслан гызы (1966 г.р.), Мамедова Фатиме Элчин гызы (1994 г.р.), Гасымов Гасан Рустам оглу (1991 г.р.), Бюнятов Нурлан Элдениз оглу (1995 г.р.), Алясгеров Рашад Арзу оглу (1988 г.р.), Мамедов Самир Камал оглу (1984 г.р.), Мисгасымова Сабахханым Махаррам (1990 г.р.), Миргасымова Сема Эмин гызы (2021 г.р.), Мухтарова Теране Гарибага гызы (1959 г.р.), Гулиев Виляет Эдалет оглу (1998 г.р.), Мамедов Заур Эмиль оглу (1988 г.р.), Байрамлы Зехра Хагани гызы (2017 г.р.), Бабаханова Саида Анар гызы (2004 г.р.), Бабаханов Вугар Анар оглы (2009 г.р.), Мамедов Кенан Гусейн оглу (1987 г.р.), Алиев Гусейнали Малик оглу (2001 г.р.), Абдуллаева Лейла (2025 г.р., 7 месяцев).

В токсикологическом отделении продолжают лечение семь человек - Гамбарли Лейла Али гызы (2015 г.р.), Махмед Микаил Самир оглу (2021 г.р.), Беширов Эльчин Ибрагим оглу (1987 г.р.), Гамбарова Рена Вугар гызы (1990 г.р.), Мамедова Марта Ринатовна (1986 г.р.), Гуламова Леман Рашид гызы (2000 г.р.), Мухаммед Даниэль Самир оглу (год рождения в оригинале не указан - оставлен без изменений).

Отметим, что во время происшествия от отравления дымом скончались:

- Арзу Али гызы Гянбарли (2018 г.р.)

- Самир Камал оглу Мамедов (1983 г.р.),

- Хумбетова Кёнуль Вялибей гызы (1977 г.р.).

По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется предварительное расследование.

Источник: Report

Поделиться:
1054

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье?

Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в ...

Общество

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, ...

Общество

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Состоялись похороны Ядигара Мурадова - ОБНОВЛЕНО

Журналист Гейдар Мирза о пожаре: Мы буквально вернулись с того света - ВИДЕО

Капитан выдвинул обвинения из тюрьмы: «Генерал приводил женщин в служебный кабинет»

Баку готовится к снежной погоде - ФОТО

Последние новости

Турция и Австралия осуществят совместное председательство на COP31

Сегодня, 16:50

На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Сегодня, 16:39

В Иране деноминируют нацвалюту

Сегодня, 16:35

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Сегодня, 16:18

Лидеры стран G20 приняли декларацию в начале саммита

Сегодня, 16:10

ChatGPT начал проверять возраст пользователей

Сегодня, 15:50

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сегодня, 15:43

Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Сегодня, 15:30

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Сегодня, 15:02

Арестован экс-президент Бразилии

Сегодня, 14:59

Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Сегодня, 14:51

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Сегодня, 14:45

В ЮАР стартовал саммит G20

Сегодня, 14:35

МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Сегодня, 14:25

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:17

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 13:57

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Сегодня, 13:53

Экс-президент Франции напишет книгу о заключении в тюрьме

Сегодня, 13:46
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30